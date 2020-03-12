Кудрин заявил об угрозе нового кризиса
12 марта 2020 19:18
39
"Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным", — предупредил он, выступая на заседании комитета Совфеда по финансовым рынкам, где обсуждаются поправки в федеральный бюджет.
В предыдущий кризис 2008 года, по словам Кудрина, драйвером роста мировой экономики был Китай, но сейчас ситуация иная, поскольку КНР сама сильно пострадала от коронавируса.
"Очевидно, что темпы роста, запланированные в этом году — 1,9% <...>, недостижимы. Если цена на нефть будет около 35 долларов, как сегодня, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически, может быть, даже отрицательный эффект", — сказал глава Счетной палаты.
При этом Кудрин выразил надежду, что цена на сырье будет выше — около 40-45 долларов за баррель.
"Что ставит наш рост около нуля или с небольшим положительным значением. Соответственно, это повлияет на инфляцию — инфляция может вырасти до шести или даже больше процентов", — добавил он.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Падение цен 9 марта достигало 30%.
Кудрин отметил, что финансовые прогнозы по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля сегодня уже не могут восприниматься как реалистичные. Соответственно, и бюджет на их основе формировать не получится.
"Нужно исходить из новых реалий, и, конечно, сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году", — уточнил он.
Рост российской экономики в текущем году при нынешнем уровне цен на нефть будет около нуля, считает глава Счетной палаты. При этом выпадающие доходы бюджета при курсе доллара в 72 рубля составят около трех триллионов рублей, а дефицит — чуть меньше двух процентов ВВП.
Также Кудрин отметил, что страна в этом году может столкнуться с ростом бедности, несмотря на принимаемые властями меры по ее сокращению.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 марта 2020 19:18
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что Россия и мир, скорее всего, стоят на пороге нового кризиса. Экономика региона
38
12 марта 2020 13:43
Успех достигнут благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Экономика региона
163
11 марта 2020 16:55
Это позволит инвесторам ОЭЗ получить дополнительные меры государственной поддержки. Экономика региона
400
Финансы и Банки
12 марта 2020 13:12
Конкурс проводится в семи номинациях. Финансы и Банки
151
11 марта 2020 13:47
Вкладывать в открытые ПИФы в Сбербанк Онлайн на 1% выгоднее, чем в отделениях. Финансы и Банки
327
11 марта 2020 11:16
Сегодня банк обслуживает уже более половины всех контрактов ГОЗ. Финансы и Банки
231
Строительство
12 марта 2020 10:44
Для инвесторов подготовили новый пакет льгот. Строительство
188
11 марта 2020 14:01
Они считают, что рынок недвижимости выиграет от падения рубля. Строительство
350
10 марта 2020 13:50
Общая площадь участка составляет 30300 квадратных метров. Строительство
442
Материалы и технологии
28 февраля 2020 17:34Каменный шпон. Особенности и преимущества
Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
122
17 февраля 2020 18:53
Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
175
10 февраля 2020 09:28Особенности металлопроката
В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
218
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
288
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
1052
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1616
Бизнес
7 марта 2020 16:47
Как на ВАЗе уходили от минимализма к модному теперь скевоморфизму для привлечения молодой аудитории. Бизнес
702
5 марта 2020 20:50
Одной из основных тем обсуждения стала реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской... Бизнес
737
4 марта 2020 17:00
Пункты приема и переработки древесины на территории СО подлежат обязательной постановке на учет в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и... Бизнес
482
Новости компаний
12 марта 2020 18:04
С помощью 3D-камеры айфоны смогут лучше определять глубину изображений. Это может пригодиться в дополненной реальности и портретных фотографиях. Новости компаний
86
11 марта 2020 13:05
Студентам предоставляется возможность пройти практику в компании. Новости компаний
312
10 марта 2020 13:26
Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Новости компаний
393
10 марта 2020 12:43
«Умные» счетчики будут установлены как у потребителей, так и на точках присоединения энергообъектов. Новости компаний
1357
IT и Коммуникации
6 марта 2020 12:08Продвижение сайта. С чего начать
Внешнее продвижение сайта – это акцент, направленный на внешние факторы, способные оказать влияние на рейтинг ресурса в поисковиках и на его популярность в... IT и Коммуникации
56
2 марта 2020 09:57Зачем нужно использовать лицензионное ПО
За последние годы количество компаний, которые используют официальное программное оборудования для обеспечения собственной деятельности увеличивается. IT и Коммуникации
87
28 февраля 2020 17:32Замена экрана ноутбука или почему ремонт стоить доверить профессионалам
Проблема с экраном или монитором ноутбука - довольно распространенное явление. Но это не значит, что нужно выкидывать компьютер на свалку. IT и Коммуникации
114
Транспорт
12 марта 2020 14:00
Изменения не касаются техники на пропане и бутане. Транспорт
160
12 марта 2020 13:53
Медицинские пункты на железнодорожных вокзалах находятся в постоянной готовности. Транспорт
157
12 марта 2020 11:14
Строительство предусмотрено в 2021-2023 годах. Транспорт
184
10 марта 2020 12:19
В этом году навигация по Волге началась раньше, чем обычно. Транспорт
338
Предпринимательство
7 марта 2020 08:21Мобильный заработок это реальный шанс заниматься тем, что больше всего любишь и получать за это деньги
Найти простую и хорошую сферу для зарабатывания денег это то, к чему стремятся, наверное большинство людей. Предпринимательство
60
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
404
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
436
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
985
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
566
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
888
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1151
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3157
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1450
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
894
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
586
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
917
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
922
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1511
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2015
Мероприятия