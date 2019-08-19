Кудрин заявил о низком уровне исполнения нацпроектов в 2019 году

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В отчёте Счётной палаты об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2019 года отмечается, что расходы бюджета исполнены только на 42.5%, это самый худший результат с 2012 года. Возникает угроза не только исполнения бюджета, но и срыва исполнения майского указа Президента России, прокомментировал отчёт глава Счётной палаты Алексей Кудрин."Расходы бюджета за январь-июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Тем меньше времени на качественную реализацию задуманного. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%", — отметил Кудрин, освещая ситуацию на своём канале в Твиттере.По мнению главы Счётной палаты, Россия столкнулась с новой проблемой: деньги выделяются в нужном количестве, но не хватает грамотных специалистов, которые могли бы быстро и эффективно тратить их на развитие страны.Кудрин и ранее указывал на нерасторопность министерств и ведомств, ответственных за исполнение проектов. Эта неспешность не только тормозит выполнение нацпроектов, но и замедляет рост экономики, создаёт риски кризисных ситуаций, резюмирует Кудрин.Фото: yandex.com/n-kurs.ru