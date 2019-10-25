Крупный агрохолдинг планирует построить три животноводческих комплекса в Самарской области
25 октября 2019 10:40
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Клявлинский. Оно было посвящено реализации инвестиционного проекта ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» строительства животноводческих комплексов на
территории Самарской области.
Напомним, что в августе 2019 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве. Крупный агрохолдинг, который уже работает в 12 регионах страны, намерен вложить более 10 млрд. рублей в
строительство животноводческих ферм в Самарской области. Согласно документу в регионе будет построено три комплекса молочного направления с общим поголовьем не менее 10 тыс. коров.
Правительство Самарской области помогает в реализации проекта, поскольку развитие молочного и мясного животноводства – приоритетные направления развития сельского хозяйства региона, и этот инвестиционный проект очень важен для формирования молочной отрасли области и наращивания объемов производства молока.
Сейчас инвестор выбирает место под строительство животноводческого комплекса. Одной из предложенных площадок являются земли м.р. Клявлинский.
Участники совещания обсудили вопросы формирования земельного участка, размещения инфраструктуры и технические данные, необходимые для проектирования животноводческого комплекса на 3,5 тыс. голов.
«Мы вошли в активную стадию реализации проекта. Сегодня есть понимание технических условий, сроков и этапов работ. Рассчитываем, что проектирование
начнётся уже до конца года. Министерство сельского хозяйства региона и администрация района делают все необходимое, что бы уже весной следующего года
здесь началось строительство», - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Исполнительный директор ООО «Северная Нива» (подразделение ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг») Пётр Дубянский отметил, что меры поддержки, предлагаемые правительством региона, очень помогают в реализации проекта. «Мы поступательно движемся вперёд и выходим на заданные цели. Намечена «дорожная» карта с конкретными сроками по оформлению земли, получению исходной документации для строительства. Новый аграрный сезон начнётся весной. Если мы, согласно сегодняшним договорённостям, выполним намеченный график, то в марте начнём на этой земле работать», - пояснил Петр Дубянский.
Также на совещании обсуждались перспективные площадки в Борском и Похвистневском районах для размещения ещё двух молочных комплексов «Эко-Нивы», передает пресс-служба облправительства.
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