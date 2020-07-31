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Каждый пятый житель Самары готов занять рабочее место трудовых мигрантов

31 июля 2020 11:43
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Каждый пятый житель Самары готов занять рабочее место трудовых мигрантов
Несмотря на кризисные явления в экономике, только 21% самарцев однозначно готовы работать на тех рабочих местах, которые традиционно занимают трудовые мигранты, выяснил аналитический центр Авито Работа.

В начале июля Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в притоке трудовых мигрантов для развития. Нехватка рабочих рук может стать реальным ограничителем экономического роста в стране.

Аналитики Авито Работы опросили 10 000 россиян со всех уголков страны старше 18 лет, чтобы выяснить, как они относятся к трудовой миграции, заметили ли они перемены в связи с коронавирусными ограничениями и готовы ли они, их знакомые и родственники заменить на рынке труда приезжих из ближнего зарубежья. Опрос проходил 24-28 июля 2020 года.

Рабочие места мигрантов: есть ли спрос?

Каждый пятый респондент в Самаре (21%) заявил, что полностью готов работать на тех рабочих местах, которые традиционно занимают трудовые мигранты. Еще 36% пойдут на это только в критической ситуации, а 20% респондентов отметили, что не готовы к этому совсем. Доля последних больше всего на Урале - 20% жителей УФО не хотят работать дворниками, рабочими или строителями. (см. Приложение 1)

Около половины (49%) россиян нейтрально относятся к тому факту, что из-за закрытых границ трудовые мигранты не могут въехать на территорию Российской Федерации. При этом, в общей сложности 43% респондентов считают, что это хорошо или скорее хорошо. Недовольны этим обстоятельством только 7% респондентов. Среди молодежи (18-34 года) больше распространено нейтральное и благожелательное отношение к мигрантам, чем среди людей старшего возраста.

Интересно, что очень многие не заметили уменьшения количества мигрантов либо, наоборот, считают, что их количество увеличилось. Уменьшение количества мигрантов особенно отметили жители Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Многие москвичи (25%) поделились, что мигрантов по их субъективному ощущению стало существенно больше, либо что их число не изменилось (25%). Тогда как петербуржцы считают, что их количество не изменилось (28%) или снизилось (19%).

Трудовая миграция: существует ли конкуренция за рабочие места?

Вместе с тем в вопросе, необходим ли приток трудовых мигрантов для поддержания экономики страны, в Самаре нет единства мнений. Более половины (52%) не согласны с утверждением, что этот приток нужен. 23% считают, что мигранты поддерживают экономику, еще 25% затруднились ответить.

54% жителей страны отметили, что не чувствуют конкуренции со стороны приезжих, поскольку их сфера занятости и сфера занятости мигрантов (строительные объекты, сфера обслуживания и услуг, торговля, производство, сельское хозяйство и т.д.) никак не пересекаются. Однако 26% опрошенных самарцев считают, что мигранты повышают конкуренцию за рабочие места.

Среди регионов больше всего тех, кто считает мигрантов конкурентами, в Центральном федеральном округе (40%). Там же одна из самых больших долей респондентов, которые считают, что трудовая миграция не является необходимой для поддержания российской экономики (48%) - см. Приложение 2. Также высока доля тех, кто чувствует конкуренцию, в Москве - 43%.
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Комментарии


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Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.
30 июля 2020  14:17 
Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к... Безопасность ДД
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В Исаклинском районе сегодня открыли цех переработки молочной продукции.
29 июля 2020  20:15 
В деревне Малое Микушкино теперь будут делать сыр
В Исаклинском районе сегодня открыли цех переработки молочной продукции.  Экономика региона
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
31 июля 2020  10:35
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
 30 июля в преддверии празднования 90-летия образования Воздушно-десантных войск в Тольятти открылось сразу два бюста Герою Советского Союза, военачальнику,... Новости Тольятти
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30 июля 2020  19:53
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.
Для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья в Тольятти задействуют три новых автомобиля LADA Largus
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.  Новости Тольятти
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29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
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