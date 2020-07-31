Каждый пятый житель Самары готов занять рабочее место трудовых мигрантов

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В начале июля Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в притоке трудовых мигрантов для развития. Нехватка рабочих рук может стать реальным ограничителем экономического роста в стране.Аналитики Авито Работы опросили 10 000 россиян со всех уголков страны старше 18 лет, чтобы выяснить, как они относятся к трудовой миграции, заметили ли они перемены в связи с коронавирусными ограничениями и готовы ли они, их знакомые и родственники заменить на рынке труда приезжих из ближнего зарубежья. Опрос проходил 24-28 июля 2020 года.Рабочие места мигрантов: есть ли спрос?Каждый пятый респондент в Самаре (21%) заявил, что полностью готов работать на тех рабочих местах, которые традиционно занимают трудовые мигранты. Еще 36% пойдут на это только в критической ситуации, а 20% респондентов отметили, что не готовы к этому совсем. Доля последних больше всего на Урале - 20% жителей УФО не хотят работать дворниками, рабочими или строителями. (см. Приложение 1)Около половины (49%) россиян нейтрально относятся к тому факту, что из-за закрытых границ трудовые мигранты не могут въехать на территорию Российской Федерации. При этом, в общей сложности 43% респондентов считают, что это хорошо или скорее хорошо. Недовольны этим обстоятельством только 7% респондентов. Среди молодежи (18-34 года) больше распространено нейтральное и благожелательное отношение к мигрантам, чем среди людей старшего возраста.Интересно, что очень многие не заметили уменьшения количества мигрантов либо, наоборот, считают, что их количество увеличилось. Уменьшение количества мигрантов особенно отметили жители Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Многие москвичи (25%) поделились, что мигрантов по их субъективному ощущению стало существенно больше, либо что их число не изменилось (25%). Тогда как петербуржцы считают, что их количество не изменилось (28%) или снизилось (19%).Трудовая миграция: существует ли конкуренция за рабочие места?Вместе с тем в вопросе, необходим ли приток трудовых мигрантов для поддержания экономики страны, в Самаре нет единства мнений. Более половины (52%) не согласны с утверждением, что этот приток нужен. 23% считают, что мигранты поддерживают экономику, еще 25% затруднились ответить.54% жителей страны отметили, что не чувствуют конкуренции со стороны приезжих, поскольку их сфера занятости и сфера занятости мигрантов (строительные объекты, сфера обслуживания и услуг, торговля, производство, сельское хозяйство и т.д.) никак не пересекаются. Однако 26% опрошенных самарцев считают, что мигранты повышают конкуренцию за рабочие места.Среди регионов больше всего тех, кто считает мигрантов конкурентами, в Центральном федеральном округе (40%). Там же одна из самых больших долей респондентов, которые считают, что трудовая миграция не является необходимой для поддержания российской экономики (48%) - см. Приложение 2. Также высока доля тех, кто чувствует конкуренцию, в Москве - 43%.