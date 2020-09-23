Губернатор Самарской области и министр финансов РФ Антон Силуанов обсудили вопросы социально-экономического развития региона

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В ходе встречи Губернатор поблагодарил руководство министерства финансов РФ за высокую оценку работы региональной команды.

В этот вторник, 22 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Стороны обсудили достижения региона в работе по снижению госдолга, реализацию национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, а также вопросы поддержки важнейших проектов, реализуемых сегодня в Самарской области.

Командировки Главы региона всегда результативны, они заранее готовятся и отрабатываются. Личное общение Губернатора и руководителей федеральных ведомств приносит свои плоды и сейчас, в напряженный для экономики период: к примеру, по итогам прошлой командировки в Москву в начале сентября руководителю региона удалось добиться привлечения средств в размере 1,5 млрд рублей на работы в рамках второго этапа строительства Самарского моста уже в этом году. У федерального центра есть уверенность: при реализации любых, даже самых масштабных проектов на территории Самарской области средства будут в полном объёме освоены, а работы выполнены качественно и в заданный срок.

Планомерное снижение долговой нагрузки на бюджет – одна из ключевых задач, над решением которой Губернатор работает с первых дней работы в статусе Главы региона. Напомним, что в предыдущий период регион значительно усугубил долговую нагрузку на бюджет – в 2016 году госдолг составлял 67,4 млрд. рублей. Последовательная работа по сокращению госдолга началась с приходом Дмитрия Азарова. Самарская область вошла в программу реструктуризации бюджетных кредитов и буквально за несколько месяцев смогла уменьшить объём госдолга на 3 млрд.руб. – уже к концу 2017 года. Системная работа по снижению задолженности принесла существенные результаты: к началу 2020 года госдолг был снижен более чем на 18 млрд.рублей и составил 49,3 млрд.рублей.

Грамотная финансовая политика последних лет отмечена на федеральном уровне: по результатам оценки за 2019 год Минфин России присвоил Самарской области I степень качества управления региональными финансами.

В ходе встречи Губернатор поблагодарил руководство министерства финансов РФ за высокую оценку работы региональной команды. Также Глава региона выразил убежденность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве при реализации крупных проектов на территории Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.