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Губернатор Самарской области и гендиректор Рено обсудили развитие АВТОВАЗа

23 сентября 2020 21:58
161
Сегодня АВТОВАЗ обеспечен заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, роста корпоративных продаж.

В среду, 23 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором, председателем правления Рено Лукой де Мео, который с рабочим визитом посещает АВТОВАЗ. Вместе с президентом завода Ивом Каракатзанисом они посетили музей предприятия, а также обсудили производственные показатели и планы по развитию автогиганта.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон всей экономике, и автомобилестроение не является исключением. Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев этого года по сравнению с прошлым сократились почти на 17% – всего было продано более 880 тысяч машин, в числе которых 192 397 – под брендом «LADA». Однако благодаря мерам государственной поддержки уже летом этого года удалось оказать существенную помощь автомобилестроителям.

Дмитрий Азаров неоднократно отстаивал интересы регионального автопрома на федеральном уровне. Так, в конце апреля на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным губернатор выступил с рядом инициатив по восстановлению отрасли. Кроме того, Глава региона неоднократно обсуждал принятие дополнительных мер поддержки с Министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым, а также Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Многие предложения региона были учтены при принятии важных для отрасли решений. Как следствие — благодаря программам льготного кредитования и особым условиям приобретения автомобилей в июле 2020 года было зафиксировано увеличение продаж на внутреннем рынке на 6,8% по сравнению с июлем 2019 года.

Сегодня АВТОВАЗ обеспечен заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, роста корпоративных продаж. С 22 августа до конца сентября предприятие ввело рабочие субботы для выполнения госзаказа в объеме 16 тысяч машин LADA. С начала этого года на автогиганте было создано 395 рабочих мест, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  15:19
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям.
Студенты Самарской области могут получить поддержку своих проектов через регионального оператора ФСИ
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям. Новости Тольятти
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23 сентября 2020  14:31
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти».
В Тольятти дан старт началу строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти». Новости Тольятти
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