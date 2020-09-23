Губернатор Самарской области и гендиректор Рено обсудили развитие АВТОВАЗа

161

В среду, 23 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором, председателем правления Рено Лукой де Мео, который с рабочим визитом посещает АВТОВАЗ. Вместе с президентом завода Ивом Каракатзанисом они посетили музей предприятия, а также обсудили производственные показатели и планы по развитию автогиганта.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон всей экономике, и автомобилестроение не является исключением. Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев этого года по сравнению с прошлым сократились почти на 17% – всего было продано более 880 тысяч машин, в числе которых 192 397 – под брендом «LADA». Однако благодаря мерам государственной поддержки уже летом этого года удалось оказать существенную помощь автомобилестроителям.

Дмитрий Азаров неоднократно отстаивал интересы регионального автопрома на федеральном уровне. Так, в конце апреля на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным губернатор выступил с рядом инициатив по восстановлению отрасли. Кроме того, Глава региона неоднократно обсуждал принятие дополнительных мер поддержки с Министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым, а также Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Многие предложения региона были учтены при принятии важных для отрасли решений. Как следствие — благодаря программам льготного кредитования и особым условиям приобретения автомобилей в июле 2020 года было зафиксировано увеличение продаж на внутреннем рынке на 6,8% по сравнению с июлем 2019 года.

Сегодня АВТОВАЗ обеспечен заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, роста корпоративных продаж. С 22 августа до конца сентября предприятие ввело рабочие субботы для выполнения госзаказа в объеме 16 тысяч машин LADA. С начала этого года на автогиганте было создано 395 рабочих мест, передает пресс-служба облправительства.