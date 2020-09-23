Господдержка предприятий - залог развития промышленного  потенциала Самарской области

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Как предприятию компенсировать затраты на приобретение оборудования для создания высокотехнологичных производств? Как получить займ под 1%? Как повысить эффективность без дорогостоящих инвестиций? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали сегодня в министерстве промышленности и торговли Самарской области для предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наш регион стал участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» предоставляется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Благодаря этому предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.

ООО «Завод приборных подшипников» вошел в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, одним из первых, еще в 2018-ом. Специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда провели обучение персонала инструментам бережливого производства, и предприятие, в свою очередь, сумело серьезно оптимизировать издержки. Год 2020-ый принес заводу еще один бонус в виде инвестиционного налогового вычета.

«Благодаря инициативе Дмитрия Игоревича Азарова такой вычет появился у нас с 2020 года, и мы благополучно им воспользовались. Безусловно, для нас «вычет» - это стимул для предприятия в инвестициях и соответственно, это такой приятный бонус, снижение налоговой нагрузки по налогу на прибыль», - прокомментировала главный бухгалтер ООО «Завод приборных подшипников» Эллона Дудик.

Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Самарской области», созданная по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, также предоставляет адресную поддержку участникам национального проекта. В рамках деятельности Государственного фонда предусмотрена выдача льготных целевых займов под 1 – 5 % годовых. Подробно о такой поддержке промышленных предприятий рассказала руководитель Самарского ФРП Юлия Красина.

Таким образом, все системные и адресные меры поддержки стали весомым стимулом для новых организаций стать участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«На сегодняшний день, в результате реализации нацпроекта в Самарской области 79 предприятий зашли в проект. Начали реализацию методов бережливого производства с участием тренеров Регионального и Федерального центров компетенций. На сорока четырёх предприятиях проекты завершены. Средний показатель производительности труда на этих предприятиях составил 133%», - сказал руководитель управления министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев.

До конца года в нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» планируется вовлечь 84 предприятий Самарской области. К 2025-ому эту цифру планируется увеличить до 250-ти, передает пресс-служба облправительства.