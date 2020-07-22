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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Госдума приняла закон, запрещающий расплачиваться криптовалютой

22 июля 2020 20:06
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Законодатель определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России.
Госдума приняла закон, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России, передает РИА Новости.

Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.

Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Банк России будет вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.

Под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей РФ, иностранного государства или международной денежной единицей. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.

Законодатель определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России, пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой только при условии, что они задекларировали в России эти сделки и само обладание криптовалютой. Чиновникам и ряду других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета (вклады) за рубежом, закон запрещает также иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных информсистемах.

При этом в рамках второго чтения из закона был исключен ряд понятий, в том числе "токен" и "майнинг". Как пояснял Аксаков РИА Новости, более подробное регулирование цифровых валют планируется определить в другом законе, который может быть принят в осеннюю сессию. 
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Комментарии


Экономика региона
22 июля 2020  20:06
Законодатель определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России.
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