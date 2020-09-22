Годовая инфляция в Самарской области в августе 2020 года составила 4,2% после 3,9% в июле.

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В целом по Приволжскому федеральному округу годовая инфляция ускорилась с предыдущего месяца также на 0,3 п.п., до 3,7% (по России – на 0,2 п.п., до 3,6%).

Инфляция в августе увеличилась под влиянием расширения потребительского спроса, в том числе за счет большего туристического потока в регион в летние месяцы. На фоне возобновления деятельности предприятий и торговых центров после периода самоизоляции реализовывался отложенный спрос.

Продовольственная инфляция в Самарской области в августе составила 4% после 3,6% в июле. Наибольший вклад в ее ускорение внесло повышение годовых темпов прироста цен на овощи и фрукты. В основном динамика цен на них определялась временным фактором - смещением сроков уборки урожая. Замедлилось снижение цен на картофель и лук, а морковь стала стоить дороже, чем год назад (после снижения стоимости в годовом выражении на 9,3 % в июле). С учетом уменьшения производства цитрусовых в основных странах-поставщиках в августе продолжилось удорожание апельсинов. Вместе с тем более поздние сроки сбора урожая летних сортов яблок в южных регионах привели к замедлению темпов роста цен на яблоки (после ускорения в предшествующие пять месяцев). Благодаря хорошему урожаю существенно усилилось снижение цен на капусту, пишет Самру.ру.

На фоне ограничений на зарубежные поездки многие жители и гости региона отдыхали на природе, проводили отпуск на даче. В связи с увеличением притока туристов вырос спрос на свинину, используемую для приготовления шашлыков. Это обусловило незначительное удорожание свинины, при том что на протяжении последних месяцев она дешевела в годовом выражении. Вместе с тем, еще сильнее, чем в июле, подешевело за год мясо птицы, замедлился рост цен на говядину. Так называемый «внешний спрос» со стороны гостей региона поддержал ускорение годовых темпов роста цен на кондитерские изделия.

В связи с началом переработки круп и зерна нового урожая годовой темп роста цен по большей части круп и макарон в августе замедлился. Одновременно уменьшился годовой прирост цен на молоко и молочную продукцию в связи с высокой насыщенностью рынка и усилением конкуренции между основными поставщиками этой продукции. Действие эффекта высокой базы прошлого года способствовало замедлению годовых темпов роста цен на яйца после ускорения в июле.

В сегменте непродовольственнных товаров годовая инфляция в Самарской области повысилась до 4,7% с 4,4% в июле. Основной вклад внесло ускорение годового темпа роста цен на ювелирные изделия в условиях роста цен на золото на мировых рынках. Снятие ограничений на проведение свадебных торжеств и реализация отложенного спроса позволили производителям перенести возросшие издержки в цены наиболее популярных изделий, в частности, обручальных колец. Также заметный вклад в повышение годовой непродовольственной инфляции внесло ускорение годового темпа роста цен на парфюмерно-косметические товары. Расширение спроса на косметику, обусловленное постепенным выходом из режима удаленной работы и активизацией отпускного сезона, опережало рост предложения.

Продолжившаяся реализация отложенного спроса привела к увеличению годового прироста цен на обувь и изделия из трикотажа. Дополнительное влияние на динамику цен оказало смещение периода покупок одежды и обуви для детей школьного возраста к новому учебному году на конец лета, когда власти региона подтвердили готовность открыть школы в обычном режиме. Так, в августе ускорился темп роста цен на школьные джемперы и юбки, спортивные костюмы и джинсы для школьников.

Предложение на рынке моторного топлива подстроилось под увеличившийся после отмены режима самоизоляции спрос, и, как следствие, годовой рост цен во всех сегментах топливного рынка (бензин, дизельное и газовое топливо) замедлился.

Годовая инфляция в сфере услуг в августе ускорилась до 3,9% с 3,7% в июле. В основном это связано с переносом с июля на август плановой индексации тарифов на газ. По этой причине увеличились годовые темпы прироста цен на жилищно-коммунальные услуги в целом.

Сохранение повышенного спроса на услуги внутреннего туризма со стороны жителей и гостей региона в условиях ограничения возможности выезжать за пределы страны продолжило удорожание санаторно- оздоровительных услуг в области.

Стоимость услуг авиаперевозчиков снизилась в годовом выражении на фоне высокой базы сравнения в августе прошлого года. В условиях действия ограничений на международные поездки авиакомпании стараются поддержать спрос низкими ценами на билеты по направлениям внутри страны. Одновременно в августе снизился годовой прирост цен на проезд в поездах дальнего следования. Эти факторы оказали влияние на замедление годового темпа роста цен на транспортные услуги в целом.

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в августе 2020 г. составила 3,7%, несколько ускорившись с предыдущего месяца – на 0,3 п.п. Увеличение произошло по всем трем компонентам: продовольствию, непродовольственным товарам и в сфере услуг. Это связано с недостаточным рыночным предложением некоторых фруктов, отложенной индексацией тарифов на газ, активизацией спроса на отдельные товары и услуги в условиях смягчения ограничительных мер. В августе годовая инфляция ускорилась в 12 из 14 регионов ПФО, осталась прежней в Кировской области, несколько замедлилась в Удмуртии.

В августе 2020 г. годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 п.п. к июлю). Проинфляционное влияние отложенного спроса после смягчения ограничительных мер усиливают факторы предложения, а также перенос в цены ослабления рубля с начала 2020 года. Различия в этапах снятия ограничений сказывались на сохранении высокой неоднородности в изменении цен на отдельные товары и услуги, а также в разрезе регионов. По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7-4,2%.

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