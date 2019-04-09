Глава американского консорциума ULA отметил высокое качество РД-180

83

"Они (производитель двигателей НПО "Энергомаш". — Прим. ред.) очень хорошо работают и очень отзывчивы. Качество поддерживается на высоком уровне, и у нас не было никаких вопросов с поставками", — заявил собеседник агентства.По словам Бруно, "Энергомаш" поставляет двигатели по мере их готовности, и сейчас запас российских двигателей на складах ULA покрывает потребности примерно на два года вперед.При этом он затруднился ответить на вопрос, будет ли консорциум закупать РД-180 после 2022 года, когда конгресс распорядился прекратить эти закупки.Глава ULA пояснил, что для обеспечения национальной безопасности было разрешено закупить 18 двигателей. При этом, в 2022 году надо прекратить закупки, а использовать двигатели можно и позже."И нет ограничений на использование РД-180 для коммерческих задач или гражданских задач в космосе", — сказал Бруно.Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году. Получится ли у США уложиться в эти сроки, в эфире радио Sputnik предположил военный эксперт Виктор Баранец.ULA - совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, использующее РД-180 для запуска американских спутников.В начале 1996 года двигатель РД-180 производства "Энергомаша" был выбран для американской ракеты-носителя Atlas. В ноябре 1996 года было проведено первое огневое испытание двигателя-прототипа, а в апреле 1997 года - огневое испытание штатного двигателя. В 1997–1998 годах была успешно проведена серия огневых испытаний двигателя в составе первой ступени ракеты-носителя в США.Весной 1999 года была завершена сертификация РД-180 для использования в составе ракеты-носителя Atlas-3, первый ее запуск состоялся в мае 2000 года. Летом 2001 года была завершена сертификация РД-180 для использования в составе ракеты-носителя Atlas-5, первый полет состоялся в августе 2002 года.Фото: vk.com