Глава американского консорциума ULA отметил высокое качество РД-180
9 апреля 2019 19:57
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"Они (производитель двигателей НПО "Энергомаш". — Прим. ред.) очень хорошо работают и очень отзывчивы. Качество поддерживается на высоком уровне, и у нас не было никаких вопросов с поставками", — заявил собеседник агентства.
По словам Бруно, "Энергомаш" поставляет двигатели по мере их готовности, и сейчас запас российских двигателей на складах ULA покрывает потребности примерно на два года вперед.
При этом он затруднился ответить на вопрос, будет ли консорциум закупать РД-180 после 2022 года, когда конгресс распорядился прекратить эти закупки.
Глава ULA пояснил, что для обеспечения национальной безопасности было разрешено закупить 18 двигателей. При этом, в 2022 году надо прекратить закупки, а использовать двигатели можно и позже.
"И нет ограничений на использование РД-180 для коммерческих задач или гражданских задач в космосе", — сказал Бруно.
Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году. Получится ли у США уложиться в эти сроки, в эфире радио Sputnik предположил военный эксперт Виктор Баранец.
ULA - совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, использующее РД-180 для запуска американских спутников.
В начале 1996 года двигатель РД-180 производства "Энергомаша" был выбран для американской ракеты-носителя Atlas. В ноябре 1996 года было проведено первое огневое испытание двигателя-прототипа, а в апреле 1997 года - огневое испытание штатного двигателя. В 1997–1998 годах была успешно проведена серия огневых испытаний двигателя в составе первой ступени ракеты-носителя в США.
Весной 1999 года была завершена сертификация РД-180 для использования в составе ракеты-носителя Atlas-3, первый ее запуск состоялся в мае 2000 года. Летом 2001 года была завершена сертификация РД-180 для использования в составе ракеты-носителя Atlas-5, первый полет состоялся в августе 2002 года.
Фото: vk.com
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Комментарии
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При этом он затруднился ответить на вопрос, будет ли консорциум закупать РД-180 после 2022 года, когда конгресс распорядился прекратить эти закупки. Экономика региона
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