Фиктивный план директора Межеедова
27 февраля 2020 19:01
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Руководство ТоАЗа: обещать - не значит сделать
Тем временем угроза техногенной катастрофы на «Тольяттиазоте», к сожалению, сохраняется. В октябре 2019 года на заводе прошла проверка с участием сотрудников центрального аппарата Ростехнадзора. Пугающим оказалось количество выявленных грубейших нарушений правил промышленной безопасности – 360. Продолжением истории стало решение Комсомольского районного суда Тольятти от 25 декабря прошлого года о приостановке деятельности опасного объекта 1 класса опасности – «Склад сырьевой кислоты и щелочи». Суд вынес его повторно 16 января 2020 года, а Самарский облсуд оставил постановление в силе, но сократил срок временной остановки до 40 суток.
Но вместо того, чтобы соблюдать закон, гендиректор Дмитрий Межеедов совместно со своими замами стал всячески препятствовать исполнению должностных обязанностей судебных приставов, которые должны были опломбировать аварийное оборудование и частично остановить производство. Добавим, что это происходило при полном попустительстве представителей местного управления Ростехнадзора, сотрудники которого пренебрегли своими обязанностями. Сейчас на складе кислоты и щелочи опломбированы лишь некоторые трубопроводы, что не мешает опасному объекту продолжать работу. Итог: решение суда осталось лишь на бумаге.
Руководство завода в создавшейся ситуации пытается кое-как, в спешке, исправить часть нарушений, чтобы потом заявить, что проделана огромная работа в сфере промбезопасности и исполнения судебных решений. Но это лишь пыль в глаза. Неквалифицированные подрядные организации, привлеченные по личному указанию Межеедова, пытаются в ускоренном режиме вести строительные работы, наплевав на существующие нормы и правила.
Главное замечание Ростехнадзора — отсутствие датчиков, фиксирующих выделение паров кислоты щелочи в зоне слива вспомогательных агрессивных реагентов с железнодорожных цистерн, в том числе на объектах корпусов № 147 и № 148 (цех МЦК № 16-склады кислоты и щелочи). Устранить его не позволяет отсутствие полноценных строительных конструкций, аварийное состояние стен и отсутствие кровли. Кроме того, по правилам промышленной безопасности, монтаж датчиков контроля среды должен быть осуществлен только после проверки наличия проекта, утвержденного аттестованной Ростехнадзором экспертной организацией, после проведения экспертизы промышленной безопасности этого проекта. А экспертная организация должна иметь все необходимые лицензии, собственных аттестованных специалистов-экспертов. Устанавливаемые датчики должны соответствовать требованиям проекта, технологических регламентов, рабочих инструкций. Невыполнение любого из указанных требований исключает разрешение на проведение работ по монтажу датчиков контроля среды.
Что же происходит на предприятии сейчас? В нарушение всех норм и правил, работы ведутся при наличии установленных ФССП по решению суда пломб на оборудовании и агрегатах. Ситуацию усугубляет отсутствие обязательного полного контроля со стороны Ростехнадзора, который предпочитается прятать голову в песок каждый раз, как только заходит разговор о нарушениях на ТоАЗе.
То есть местное управление ведомства фактически потворствует руководству «Тольяттиазота», игнорируя явные нарушения законодательства РФ о промбезопасности. Логично, что сегодня к конкретным сотрудникам отдела надзора за объектами химической промышленности Средне-Поволжского управления Ростехнадзора — Абдрахмановой, Лукьяновой, Сливкову – возникают вопросы не только их компетентности, но и заинтересованности.
Сегодня можно утверждать одно – обещание по предоставлению плана остановок оборудования к 19 февраля так и осталось обещанием, придуманным для того, чтобы усыпить бдительность общественности и правоохранительных органов. При этом угроза техногенной катастрофы, как была, так и остается реальностью. За всеми этими, может быть, довольно приевшимися словами, стоят наши с вами жизни, и мы не можем привыкнуть к тому, что они в любой момент могут быть прерваны ужасной катастрофой.
Фото с сайта toaz.ru
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