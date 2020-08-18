Экспортеры Самарской области поставляют свою продукцию в 137 стран

124

В Самарской области любой предприниматель, готовый к экспортным поставкам, может обратиться за помощью в Центр поддержки экспорта. ЦПЭ – государственная структура, он создан Правительством Самарской области.Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, ЦПЭ бесплатно предоставляет предпринимателям широкий спектр услуг и сопровождение продукта до его вывода на внешний рынок.В 2019 году внешнеторговый оборот Самарской области превысил 7 млрд. долларов, из них более 4 млрд. составил экспорт. Местные производители поставляют свою продукцию и услуги в 137 стран мира. Работа Центра позволяет постепенно увеличивать долю малого и среднего бизнеса среди региональных предприятий, реализующих свою продукцию за рубеж.Глава региона Дмитрий Азаров не раз подчеркивал - местным предпринимателям нужно выходить на международный рынок и наращивать объем экспорта продукции. В поддержке предпринимательства, в раскрытии экспортного потенциала Самарской области - стратегия лидерства региона. По итогам 2019 года губерния заняла шестое место среди 85 субъектов РФ в рейтинге Российского экспортного центра.Перемены заметны каждому: в 2019 году ЦПЭ предоставил услуги 384 предпринимателям, заключила 90 экспортных контрактов и помогла наладить поставки в 32 страны. Объем экспорта компаний, получивших поддержку Центра, составил 41,04 млн. долларов. Малый и средний бизнес участвуют в экспорте двух сегментов - машиностроительное производство, сельское хозяйство и продовольствие. На АПК пришлось 38,7% - это поставки зерна, то есть продукция низкого передела и продукты питания. Экспорт услуг и небольшие промышленные товары составили 7,2%.«Мы предоставляем предпринимателям полное сопровождение, работая по индивидуально намеченному плану, - рассказала директор Центра поддержки экспорта Ольга Золотарева. - Малые и средние предприятия отличаются от крупных тем, что у них нет мощных ресурсов и организационной структуры, способствующих быстрому выходу на внешний рынок. Наша задача – помочь предпринимателям преодолеть торговые барьеры. Мы, как единое окно поддержки, готовы предоставить знания, необходимые для работы на внешнем рынке. К нам могут обратиться как начинающие экспортеры, так и компании, уже имеющие опыт зарубежных поставок».Специалисты центра готовы предоставить предпринимателям информационно-консультативные услуги, помочь с оформлением документов, в том числе патентованием и сертификацией. Еще одним большим блоком работы ЦПЭ является продвижение региональных компаний на внешних рынках: вывод на крупнейшие международные электронные площадки, модернизация сайтов, перевод презентационных материалов и т.д.«Предприниматели часто полагают, что информации о работе на внешнем рынке, том или ином иностранном партнере достаточно в Интернете. Но далеко не всегда эта информация достаточно исчерпывающая, объективная и актуальная. Можно потратить много времени и в итоге не прийти к желаемому результату. К тому же, условия работы для бизнеса в каждой стране разные. Обратившись к нам, потенциальный экспортер сэкономит время на поиске информации, получит актуальные и достоверные данные, а также необходимую в его, конкретном, случае, помощь», - подчеркнула О. Золотарева.Один из примеров успешного взаимодействия с ЦПЭ – у компании «Развитие», которая реализует проект интерактивного анатомического стола «Пирогов». Сегодня это высокотехнологичное изобретение помогает обучать студентов медицинских вузов анатомии и хирургии.«Наш проект был реализован в содружестве с Самарским государственным медицинским университетом, - рассказал генеральный директор компании Вадим Гвоздков. — Он является альтернативой классического диссекционного стола. В стране поменялось законодательство, возник дефицит биоматериалов, но студентов-медиков надо обучать. Команда разработчиков – на 100% самарская. Мы работаем не только в России, но и в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Армении. И сегодня рассматриваем рынок юго-восточной Азии и Европы».Текущий год внес свои коррективы в экспортную деятельность всех стран. Закрытие границ из-за пандемии приостановило реализацию некоторых международных контрактов. При этом объемы экспортных поставок Самарской области сократились незначительно.«Снизились объемы поставок минеральных удобрений, но при этом существенно выросли поставки агропромышленного комплекса, - пояснила Ольга Золотарева. - Во втором квартале экспорт сельскохозяйственного сырья и продукции его переработки стабильно шел вверх.Надеюсь, что урожай зерновых в этом году будет хорошим, и этот вектор мы сможем реализовать в полной мере», передает пресс-служба облправительства.Фото: Дмитрия Бурлакова