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Экспортеры Самарской области поставляют свою продукцию в 137 стран

18 августа 2020 16:23
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Как начать экспортировать свою продукцию, где найти партнеров и какие барьеры могут возникнуть при выходе на внешний рынок? Эти и другие вопросы обсудили в пресс-центре СОВА.
Как начать экспортировать свою продукцию, где найти партнеров и какие барьеры могут возникнуть при выходе на внешний рынок? Эти и другие вопросы обсудили в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.

В Самарской области любой предприниматель, готовый к экспортным поставкам, может обратиться за помощью в Центр поддержки экспорта. ЦПЭ – государственная структура, он создан Правительством Самарской области.

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, ЦПЭ бесплатно предоставляет предпринимателям широкий спектр услуг и сопровождение продукта до его вывода на внешний рынок.

В 2019 году внешнеторговый оборот Самарской области превысил 7 млрд. долларов, из них более 4 млрд. составил экспорт. Местные производители поставляют свою продукцию и услуги в 137 стран мира. Работа Центра позволяет постепенно увеличивать долю малого и среднего бизнеса среди региональных предприятий, реализующих свою продукцию за рубеж.

Глава региона Дмитрий Азаров не раз подчеркивал - местным предпринимателям нужно выходить на международный рынок и наращивать объем экспорта продукции. В поддержке предпринимательства, в раскрытии экспортного потенциала Самарской области - стратегия лидерства региона. По итогам 2019 года губерния заняла шестое место среди 85 субъектов РФ в рейтинге Российского экспортного центра.

Перемены заметны каждому: в 2019 году ЦПЭ предоставил услуги 384 предпринимателям, заключила 90 экспортных контрактов и помогла наладить поставки в 32 страны. Объем экспорта компаний, получивших поддержку Центра, составил 41,04 млн. долларов. Малый и средний бизнес участвуют в экспорте двух сегментов - машиностроительное производство, сельское хозяйство и продовольствие. На АПК пришлось 38,7% - это поставки зерна, то есть продукция низкого передела и продукты питания. Экспорт услуг и небольшие промышленные товары составили 7,2%.

«Мы предоставляем предпринимателям полное сопровождение, работая по индивидуально намеченному плану, - рассказала директор Центра поддержки экспорта Ольга Золотарева. - Малые и средние предприятия отличаются от крупных тем, что у них нет мощных ресурсов и организационной структуры, способствующих быстрому выходу на внешний рынок. Наша задача – помочь предпринимателям преодолеть торговые барьеры. Мы, как единое окно поддержки, готовы предоставить знания, необходимые для работы на внешнем рынке. К нам могут обратиться как начинающие экспортеры, так и компании, уже имеющие опыт зарубежных поставок».

Специалисты центра готовы предоставить предпринимателям информационно-консультативные услуги, помочь с оформлением документов, в том числе патентованием и сертификацией. Еще одним большим блоком работы ЦПЭ является продвижение региональных компаний на внешних рынках: вывод на крупнейшие международные электронные площадки, модернизация сайтов, перевод презентационных материалов и т.д.

«Предприниматели часто полагают, что информации о работе на внешнем рынке, том или ином иностранном партнере достаточно в Интернете. Но далеко не всегда эта информация достаточно исчерпывающая, объективная и актуальная. Можно потратить много времени и в итоге не прийти к желаемому результату. К тому же, условия работы для бизнеса в каждой стране разные. Обратившись к нам, потенциальный экспортер сэкономит время на поиске информации, получит актуальные и достоверные данные, а также необходимую в его, конкретном, случае, помощь», - подчеркнула О. Золотарева.

Один из примеров успешного взаимодействия с ЦПЭ – у компании «Развитие», которая реализует проект интерактивного анатомического стола «Пирогов». Сегодня это высокотехнологичное изобретение помогает обучать студентов медицинских вузов анатомии и хирургии.

«Наш проект был реализован в содружестве с Самарским государственным медицинским университетом, - рассказал генеральный директор компании Вадим Гвоздков. — Он является альтернативой классического диссекционного стола. В стране поменялось законодательство, возник дефицит биоматериалов, но студентов-медиков надо обучать. Команда разработчиков – на 100% самарская. Мы работаем не только в России, но и в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Армении. И сегодня рассматриваем рынок юго-восточной Азии и Европы».

Текущий год внес свои коррективы в экспортную деятельность всех стран. Закрытие границ из-за пандемии приостановило реализацию некоторых международных контрактов. При этом объемы экспортных поставок Самарской области сократились незначительно.

«Снизились объемы поставок минеральных удобрений, но при этом существенно выросли поставки агропромышленного комплекса, - пояснила Ольга Золотарева. - Во втором квартале экспорт сельскохозяйственного сырья и продукции его переработки стабильно шел вверх.
Надеюсь, что урожай зерновых в этом году будет хорошим, и этот вектор мы сможем реализовать в полной мере», передает пресс-служба облправительства. 


Фото: Дмитрия Бурлакова
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Комментарии


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Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
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При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
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В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
17 августа 2020  10:40 
Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
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В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
16 августа 2020  11:49 
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
  В больницах остаются 1688, вылечились и выписаны 5770 человека.  Здравоохранение
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Стало известно,как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра
16 августа 2020  11:23 
Стало известно, как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра в Самаре
Главный архитектор проекта реконструкции самарского театра драмы Дмитрий Орлов опубликовал в своих соцсетях эскиз главного фасада здания после реконструкции. Культура
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Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
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При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
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В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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17 августа 2020  14:50
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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