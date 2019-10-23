Экспорт продукции АПК Самарской области расширяет географию

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Ознакомиться с ходом работ прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. По его словам, самарский АПК выполнил свои обязательства в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Реализация национальных проектов в регионах были инициирована Президентом страны«При целевом показателе в 220 млн долл. США, установленном для Самарской области Минсельхозом России, по данным на 01.10.2019, регион экспортировал сельскохозяйственной продукции на более ,чем 240 млн долл. США. Расположение губернии позволяет эффективно использовать все виды транспортной логистики», — отметил первый замминистра. Также он подчеркнул, что отправка по воде является наиболее выгодной возможностью для сельхозтоваропроизводителей. «Это дает преимущество при экспорте в Иран или страны средиземноморского бассейна» — сказал Евгений Афанасьев., руководитель отдела продаж ООО «Самарский комбикормовый завод», объяснил процедуру загрузки и выгрузки зерна, рассказал о маршрутах следования водных транспортных средств и их подготовке к загрузке сельскохозяйственных культур. Он сообщил, что объем перевалки зерна предприятием по итогам прошлого года составляет порядка 120 тыс. тонн. В структуре отгружаемых товаров — продовольственная и фуражная пшеница, ячмень, подсолнечник.Основной позицией регионального экспорта продукции АПК является продукция масложировой отрасли. В структуре экспорта она занимает долю в 70 процентов. Также за рубежом, прежде всего в Иране, Турции и Казахстане, востребовано самарское зерно и региональная пищевая продукция.