Экспорт продукции АПК Самарской области расширяет географию
23 октября 2019 11:59
118
Ознакомиться с ходом работ прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев. По его словам, самарский АПК выполнил свои обязательства в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Реализация национальных проектов в регионах были инициирована Президентом страны Владимиром Путиным.
«При целевом показателе в 220 млн долл. США, установленном для Самарской области Минсельхозом России, по данным на 01.10.2019, регион экспортировал сельскохозяйственной продукции на более ,чем 240 млн долл. США. Расположение губернии позволяет эффективно использовать все виды транспортной логистики», — отметил первый замминистра. Также он подчеркнул, что отправка по воде является наиболее выгодной возможностью для сельхозтоваропроизводителей. «Это дает преимущество при экспорте в Иран или страны средиземноморского бассейна» — сказал Евгений Афанасьев.
Евгений Лопатин, руководитель отдела продаж ООО «Самарский комбикормовый завод», объяснил процедуру загрузки и выгрузки зерна, рассказал о маршрутах следования водных транспортных средств и их подготовке к загрузке сельскохозяйственных культур. Он сообщил, что объем перевалки зерна предприятием по итогам прошлого года составляет порядка 120 тыс. тонн. В структуре отгружаемых товаров — продовольственная и фуражная пшеница, ячмень, подсолнечник.
Основной позицией регионального экспорта продукции АПК является продукция масложировой отрасли. В структуре экспорта она занимает долю в 70 процентов. Также за рубежом, прежде всего в Иране, Турции и Казахстане, востребовано самарское зерно и региональная пищевая продукция.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
23 октября 2019 11:59
«Самарский комбикормовый завод» отгрузил 2 тысячи тонн зерна на корабль «Спасск». Конченой точкой путешествия главного сельскохозяйственного... Экономика региона
117
16 октября 2019 17:12
17 октября в Самарском областном суде начинается рассмотрения апелляции пятерых совладельцев и бывших руководителей «Тольяттиазота», осужденных за... Экономика региона
134
15 октября 2019 17:55
Вместе с тем, по данным рейтинга, область обладает существенным потенциалом развития системы поддержки негосударственных поставщиков в социальной сфере по... Экономика региона
398
Финансы и Банки
23 октября 2019 14:48
«Ивановы», как и раньше, стремятся меньше тратить на продукты питания. Однако, доля тех, кто старается экономить на непродовольственных товарах, заметно... Финансы и Банки
47
23 октября 2019 13:49
Сразу после того, как собеседник спросит про CVV, кодовое слово или код из СМС, прерывайте разговор и звоните в свой банк. Финансы и Банки
96
22 октября 2019 18:47
Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть возможность получать консультации врачей круглосуточно из любой точки мира. Финансы и Банки
271
Строительство
21 октября 2019 23:36Системы отопления и водоснабжения для загородных домов
Системы индивидуального отопления, а также водоснабжения устанавливают, если невозможно подключиться к центральным сетям, либо качество предоставляемых... Строительство
45
16 октября 2019 23:57Вентиляция паркинга – подробности
Ежедневно на дорогах страны появляется все больше транспортных средств, в результате паркинг становится все более востребованной и злободневной темой. Строительство
71
15 октября 2019 22:56Выбор облицовочного кирпича для дома
О собственном доме мечтает каждый человек. Каждый день можно наслаждаться прекрасным видом из окна, гулять на территории возле него, дышать свежим воздухом и... Строительство
72
Материалы и технологии
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
28
20 октября 2019 10:47
В современном мире металлопрокат – компонент любого сооружения. Его используют в различных отраслях промышленности, а также машиностроения. Материалы и технологии
44
14 октября 2019 10:36
Стабилизаторы напряжения призваны защищать бытовые приборы, подключенные к сети электропитания в доме или на промышленном объекте. Материалы и технологии
82
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
183
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
805
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1849
Бизнес
23 октября 2019 14:28
Участие в программах бесплатное для предпринимателей и будет проходить в вечернее время по будням, в дневное время в выходные дни. Бизнес
73
18 октября 2019 09:41
Из 21 млн рублей собрать удалось всего 6,4 млн, которых не хватает даже для первого взноса. Бизнес
310
8 октября 2019 17:21
Главные цели - пропаганда лучшей отечественной продукции, продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение... Бизнес
475
Новости компаний
23 октября 2019 10:12
Азербайджан в скором времени начнет поставки в Россию автомобили Khazar SD с 1,7-литровым мотором. Новости компаний
162
21 октября 2019 23:32Профессиональные услуги рекламного агентства – РА Пчела
Рекламное агентство – это коллектив креативных людей, которые, используя различные коммуникационные средства, способны осуществлять продвижение товаров... Новости компаний
42
21 октября 2019 20:52
Консерванты в пищевой промышленности применяются для того, чтобы успешно продлить срок годности продуктов, при этом максимально сохранив их свойства, вкус и... Новости компаний
40
16 октября 2019 20:25
Новости компаний
9755
IT и Коммуникации
21 октября 2019 23:35Виды и особенности чехлов для iPhone
Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона. IT и Коммуникации
38
20 октября 2019 10:37
Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
42
14 октября 2019 10:28
В современном мире с каждым днем возникает немалое количество разнообразных технологий и программ, и удивляться здесь нечему. IT и Коммуникации
96
Транспорт
23 октября 2019 15:23
Это стало возможным после официального открытия для движения автомобильного транспорта в августе 2019 года железнодорожного переезда на 179 км перегона... Транспорт
11
16 октября 2019 10:45
Повышение цен коснется рейсов, выполняемых из-за рубежа в Россию. Транспорт
266
11 октября 2019 12:01
Было решено рассмотреть возможность и целесообразность этого предложения. Транспорт
429
11 октября 2019 10:54
Это произойдет уже вечером 11 октября. Транспорт
355
Предпринимательство
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
112
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
254
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
540
Видео
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
304
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
391
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
430
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
984
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
653
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
589
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1090
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1764
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1222
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1496
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1679
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1138
Мероприятия