Два самарских отеля получат федеральные субсидии

109

Речь идет о субсидиях туроператорам, содействующим въезду иностранных туристов в Россию в 2020 году.

Деньги рассчитываются как возмещение части затрат туроператоров на трансфер и размещение туристов. Базовая ставка на одного иностранного туриста составляет 1,2 тыс. руб.



В общей сложности Ростуризм одобрил 73 заявки на субсидии, 33 — отклонил. В число получателей финансирования попали две самарские компании оператор Holiday inn компания «МТЛ-Отель» и оператор ibis «Самхотэл», пишет СО ОНЛАЙН.