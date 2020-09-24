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Дмитрий Азаров принял участие во Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России»

24 сентября 2020 16:17
126
Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области машиностроение является одной из ключевых отраслей, в которой задействовано несколько сотен крупных и средних предприятий.

В четверг, 24 сентября, в преддверии профессионального праздника Союз машиностроителей России провел Всероссийскую конференцию молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России».

В рамках панельной дискуссии участники, среди которых Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, депутат Госдумы, первый вице-президент СоюзМаш Владимир Гутенев, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, а также молодые ученые, специалисты машиностроительных предприятий и студенты технических вузов со всей страны обсудили перспективы развития отрасли, внедрение новых технологий, поддержку начинающих машиностроителей, синергию науки и промышленного производства.

Приветствуя участников дискуссии, Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области машиностроение является одной из ключевых отраслей, в которой задействовано несколько сотен крупных и средних предприятий.

«В соответствии с задачами, поставленными Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы проводим работу, направленную на повышение эффективности системы, поиск и подготовку молодых высококвалифицированных кадров по всей цепочке – от школы до вузовского образования, – отметил Губернатор. – Мы регулярно выделяем гранты на исследования молодым ученым. Также в целях поддержки и стимулирования научной деятельности из средств областного бюджета ежегодно предоставляем денежные выплаты 100 молодым ученым».

Глава региона также рассказал, что с текущего года введена еще одна мера поддержки для молодых IT-специалистов: Правительство компенсирует им проценты по ипотечному кредиту из областного бюджета.

Участники конференции отметили, что важна не только поддержка молодых специалистов, но и создание инфраструктуры для развития инновационной деятельности, в том числе – территорий опережающего социально-экономического развития, особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков. Самарская область в этом вопросе отмечена как один из успешных субъектов: помимо перечисленных составляющих инфраструктуры, в регионе также ведется активная работа по поддержке экспериментальных проектов. Есть стартап-центры и акселерационные программы в ведущих университетах региона, действует региональный акселератор StartupSamara.

«Мы стараемся создать на территории Самарской области атмосферу вовлеченности студентов в научную деятельность, создать условия развития для проектов молодых ученых, – обратился к участникам дискуссии руководитель области. – В эти часы у нас также стартовал Второй форум «Основные направления инновационного развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в России». Это единственный областной инжиниринговый форум, который уже является межрегиональным. К нам приезжают коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Приглашаю к сотрудничеству молодых ученых».

Первый вице-президент СоюзМаша Владимир Гутенев отметил, что создание инфраструктуры для развития инновационной деятельности, синергия передовых разработок ученых и промышленных предприятий – основные задачи, поставленные перед научно-образовательными центрами. Он напомнил, что по поручению Президента в рамках нацпроекта «Наука» сейчас по всей стране формируется 15 НОЦ мирового уровня. Первые пять уже отобраны, в скором времени будут выбраны еще 5. На высокий статус претендует и НОЦ «Инженерия будущего», созданный в Самарской области.

«Самарская область уже создала мощнейший научно-образовательный центр, имеющий двух самых крупных в нашей стране индустриальных партнёров – «Ростех» и «Роскосмос», огромный пул предприятий в отрасли авиастроения, космоса, двигателестроения, имеющий большие амбиции и перспективы стать победителем, – сказал Владимир Гутенев. – Это дает импульс не только российской науке, образованию, но и территориям. Потому что это инвестиции, новые технологии, создание новых рабочих мест, решение социальных задач».

Дмитрий Азаров поблагодарил Владимира Гутенева за столь высокую оценку работы региональной команды в рамках НОЦ. Губернатор добавил, что в 2019 году НОЦ был создан как региональный, но всего за год стал точкой притяжения научных школ, промышленных предприятий не только Самарской области, но и других регионов.

«В НОЦ уже вошли ведущие вузы 10-ти субъектов РФ. Индустриальными партнерами НОЦ являются госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», о которых уже было сказано, а также мы договорились о партнерстве с ОАО «РЖД», – добавил Дмитрий Азаров.

Завершая общение в рамках панельной дискуссии, Дмитрий Азаров поздравил всех машиностроителей с наступающим праздником, пожелал достижения новых высот и производственных показателей.

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Комментарии

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Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
24 сентября 2020  13:42 
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Умерла  женщина 89 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Здравоохранение
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Ночью в Самарской области ожидаются заморозки
24 сентября 2020  12:35 
Ночью в Самарской области ожидаются заморозки
Объявлен жёлтый уровень опасности. Социум
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Акценты
На форуме были представлены проекты социальных практик со всей России. Среди них определены 22 победителя.
24 сентября 2020  17:44 
В Самаре завершил свою работу федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
На форуме были представлены проекты социальных практик со всей России. Среди них определены 22 победителя. Социум
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Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области машиностроение является одной из ключевых отраслей, в которой задействовано несколько сотен крупных и средних предприятий.
24 сентября 2020  16:17 
Дмитрий Азаров принял участие во Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России»
Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области машиностроение является одной из ключевых отраслей, в которой задействовано несколько сотен крупных и средних... Экономика региона
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Дмитрий Азаров: Настало время выполнять предвыборные обещания 
24 сентября 2020  10:18 
Дмитрий Азаров: Настало время выполнять предвыборные обещания 
В регионе состоялся Президиум Регионального Политического Совета «ЕДИНОЙ РОССИИ». Политика региона
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Прямая речь/Интервью
24 сентября 2020  15:49 
Игорь Осинькин: Надо не только брать очки, но и наигрывать связи, и мы на правильном пути. Видео
"Да, мы знаем, какая колючая команда наш следующий соперник "Нефтехимик", что очень тяжелый матч предстоит." Спорт в регионе
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Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Новости Тольятти
23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  15:19
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям.
Студенты Самарской области могут получить поддержку своих проектов через регионального оператора ФСИ
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям. Новости Тольятти
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23 сентября 2020  14:31
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти».
В Тольятти дан старт началу строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти». Новости Тольятти
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