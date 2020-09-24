Дмитрий Азаров принял участие во Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России»

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В четверг, 24 сентября, в преддверии профессионального праздника Союз машиностроителей России провел Всероссийскую конференцию молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России».

В рамках панельной дискуссии участники, среди которых Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, депутат Госдумы, первый вице-президент СоюзМаш Владимир Гутенев, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, а также молодые ученые, специалисты машиностроительных предприятий и студенты технических вузов со всей страны обсудили перспективы развития отрасли, внедрение новых технологий, поддержку начинающих машиностроителей, синергию науки и промышленного производства.

Приветствуя участников дискуссии, Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области машиностроение является одной из ключевых отраслей, в которой задействовано несколько сотен крупных и средних предприятий.

«В соответствии с задачами, поставленными Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы проводим работу, направленную на повышение эффективности системы, поиск и подготовку молодых высококвалифицированных кадров по всей цепочке – от школы до вузовского образования, – отметил Губернатор. – Мы регулярно выделяем гранты на исследования молодым ученым. Также в целях поддержки и стимулирования научной деятельности из средств областного бюджета ежегодно предоставляем денежные выплаты 100 молодым ученым».

Глава региона также рассказал, что с текущего года введена еще одна мера поддержки для молодых IT-специалистов: Правительство компенсирует им проценты по ипотечному кредиту из областного бюджета.

Участники конференции отметили, что важна не только поддержка молодых специалистов, но и создание инфраструктуры для развития инновационной деятельности, в том числе – территорий опережающего социально-экономического развития, особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков. Самарская область в этом вопросе отмечена как один из успешных субъектов: помимо перечисленных составляющих инфраструктуры, в регионе также ведется активная работа по поддержке экспериментальных проектов. Есть стартап-центры и акселерационные программы в ведущих университетах региона, действует региональный акселератор StartupSamara.

«Мы стараемся создать на территории Самарской области атмосферу вовлеченности студентов в научную деятельность, создать условия развития для проектов молодых ученых, – обратился к участникам дискуссии руководитель области. – В эти часы у нас также стартовал Второй форум «Основные направления инновационного развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в России». Это единственный областной инжиниринговый форум, который уже является межрегиональным. К нам приезжают коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Приглашаю к сотрудничеству молодых ученых».

Первый вице-президент СоюзМаша Владимир Гутенев отметил, что создание инфраструктуры для развития инновационной деятельности, синергия передовых разработок ученых и промышленных предприятий – основные задачи, поставленные перед научно-образовательными центрами. Он напомнил, что по поручению Президента в рамках нацпроекта «Наука» сейчас по всей стране формируется 15 НОЦ мирового уровня. Первые пять уже отобраны, в скором времени будут выбраны еще 5. На высокий статус претендует и НОЦ «Инженерия будущего», созданный в Самарской области.

«Самарская область уже создала мощнейший научно-образовательный центр, имеющий двух самых крупных в нашей стране индустриальных партнёров – «Ростех» и «Роскосмос», огромный пул предприятий в отрасли авиастроения, космоса, двигателестроения, имеющий большие амбиции и перспективы стать победителем, – сказал Владимир Гутенев. – Это дает импульс не только российской науке, образованию, но и территориям. Потому что это инвестиции, новые технологии, создание новых рабочих мест, решение социальных задач».

Дмитрий Азаров поблагодарил Владимира Гутенева за столь высокую оценку работы региональной команды в рамках НОЦ. Губернатор добавил, что в 2019 году НОЦ был создан как региональный, но всего за год стал точкой притяжения научных школ, промышленных предприятий не только Самарской области, но и других регионов.

«В НОЦ уже вошли ведущие вузы 10-ти субъектов РФ. Индустриальными партнерами НОЦ являются госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», о которых уже было сказано, а также мы договорились о партнерстве с ОАО «РЖД», – добавил Дмитрий Азаров.

Завершая общение в рамках панельной дискуссии, Дмитрий Азаров поздравил всех машиностроителей с наступающим праздником, пожелал достижения новых высот и производственных показателей.