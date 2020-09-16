Дмитрий Азаров и президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис обсудили промежуточные итоги работы предприятия

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В среду, 16 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис в режиме видеоконференции обсудили промежуточные итоги работы предприятия и ситуацию на авторынке.

«Рад сегодня увидеться, хоть и в режиме ВКС, который, к сожалению, стал привычным за последние месяцы работы, – сказал Глава региона в начале беседы. – Тем не менее, я уверен, что и в таком режиме мы можем обсудить самые насущные вопросы, которые обозначило руководство АВТОВАЗа».

Руководитель компании отметил, что автомобильный рынок на сегодняшний момент по-прежнему нестабилен. «Это связано с многочисленными факторами, существенное влияние оказала сложившая ситуация из-за коронавирусной инфекции», – пояснил Ив Каракатзанис.

Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев этого года по сравнению с прошлым сократились почти на 17% – всего было продано более 880 тысяч машин, в числе которых 192 397 – под брендом «LADA».

Благодаря мерам государственной поддержки в июле 2020 года было зафиксировано увеличение продаж автомобилей на внутреннем рынке на 6,8% по сравнению с июлем 2019 года. Президент АВТОВАЗа поблагодарил Губернатора за оказанное содействие и помощь в согласовании с Правительством России антикризисных мер, которые позволяют с наименьшими потерями проходить период пандемии. «Я хочу поблагодарить вас за помощь, благодаря которой был одобрен пакет антикризисных мер. Они уже запущены в работу», – обратился Ив Каракатзанис к Дмитрию Азарову.

По словам руководства предприятия, АВТОВАЗ сегодня обеспечен заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, роста корпоративных продаж. Кроме того, с 22 августа до конца сентября предприятие ввело рабочие субботы для выполнения госзаказа в объеме 16 тысяч машин LADA. «Наши сотрудники заняты работой», – подчеркнул президент компании. Важно отметить, что с начала этого года на автогиганте было создано 395 рабочих мест, передает пресс-служба облправительства.