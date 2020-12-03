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Дмитрий Азаров и представители строительной отрасли подвели предварительные итоги года

3 декабря 2020 18:29
169
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В четверг, 3 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями крупнейших строительных компаний региона, на котором были подведены предварительные итоги работы отрасли в 2020 году и обозначены перспективные направления совместной работы.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в стране, как и во всем мире, сложилась непростая экономическая ситуация, на некоторое время была приостановлена работа целых секторов экономики. Но, осознавая значимость строительства социальных и инфраструктурных объектов для устойчивого развития Самарской области, Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Это позволило сохранить динамику по реализации ключевых проектов даже в период пандемии.

«У нас не было таких проблем, как во многих соседних регионах, в том числе в тех, где стройка останавливалась на длительный срок. Мы создали возможность для продолжения работ, благодаря этому сейчас успешно завершаем год с точки зрения реализации объектов по национальным проектам, главных задач, поставленных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», – отметил Дмитрий Азаров.

В текущем году безусловным приоритетом работы региональной команды осталось строительство объектов, в которых люди нуждаются в первую очередь, – школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. В общей сложности, сейчас на разном этапе строительства находятся более 50 социальных объектов. Это, к примеру, две школы в Самаре и одна в Тольятти, детские сады в Чапаевке, Самаре, Жигулевске, Ставропольском и Красноярском районах, а также поликлиника в Сызрани.

Если по строительству социальных объектов регион успешно реализует планы, то вопрос со вводом объектов жилищного строительства остается непростым: снизился спрос на рынке жилья, из-за чего строители склонны корректировать планы по вводу многоквартирных домов.

«Тем не менее, коллеги, напоминаю, что задачи по вводу жилья, обеспечению граждан новым жильем перед нами поставлены Президентом страны, – обратился к застройщикам Дмитрий Азаров. – В этом году, как вы знаете, проходила корректировка планов в связи с ситуацией в экономике, тем не менее, план на текущий год остается достаточно значительным, нужно стремиться к его достижению».

Глава региона также отметил, что Правительство Самарской области готово оказывать всемерную поддержку представителям строительной отрасли.

«Готов обсудить сегодня те дополнительные меры поддержки, которые, по вашему мнению, необходимы строительной отрасли, – акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров. – Вы знаете, что бюджет региона утвержден в первом чтении, мы рассчитываем, что уже 15 декабря будет полностью принят со всеми параметрами. Кроме того, сформирован бюджет страны, мы уже имеем точные, устойчивые цифры по федеральным средствам, которые будут переданы на территорию Самарской области. Тем не менее рассчитываю, что в случае появления каких-то рациональных предложений мы, конечно, сможем их обсудить с депутатами. Поэтому очень важно, чтобы такие предложения от вас прозвучали».

Это, в том числе, поможет определить планы по строительству объектов на несколько лет вперед, что является обязательным условием для устойчивого функционирования отрасли.

Значимую роль в этом вопросе также играет качество и своевременная подготовка документации по объектам, которой занимаются как заказчики, так и строители в рамках совместной работы. «Тут тоже есть над чем поработать. Знаю, что время от времени есть претензии к министерству, но и по качеству сдаваемых в минстрой документов тоже есть вопросы. Поэтому подготовка и переподготовка кадров, которой мы сейчас серьезно занимаемся на региональном и муниципальном уровне, подготовка ваших управленческих команд, которые этим вопросом занимаются, зачастую требует вашего личного внимания», – обратился Дмитрий Азаров к руководителям строительных компаний, передает пресс-служба облправительства.

 

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Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
3 декабря 2020  18:29 
Дмитрий Азаров и представители строительной отрасли подвели предварительные итоги года
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Экономика региона
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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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В Самарской области за сутки на 3 декабря выявлены 260 заболевших коронавирусом
3 декабря 2020  12:10 
В Самарской области на 3 декабря выявлены 260 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще трое больных. Здравоохранение
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Массовых новогодних гуляний в Самаре не будет
3 декабря 2020  11:43 
Массовых новогодних гуляний в Самаре не будет
Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой. Социум
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Акценты
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
3 декабря 2020  18:29 
Дмитрий Азаров и представители строительной отрасли подвели предварительные итоги года
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Экономика региона
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В Самаре пройдут публичные мероприятия День ЖКХ
3 декабря 2020  11:21 
В Самаре пройдут публичные мероприятия "День ЖКХ"
Мероприятия проводятся с целью повышения грамотности жителей городов и районов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ
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Открылась установка по изготовлению серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума.
2 декабря 2020  16:38 
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Виктор Кудряшов дали старт новому производству на «КуйбышевАзоте»
Открылась установка по изготовлению серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Новости Тольятти
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:42
При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев.
ОЭЗ «Тольятти» в тройке лучших особых экономических зон страны
При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев. Новости Тольятти
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