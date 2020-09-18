Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»

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XXII Поволжская агропромышленная выставка начала свою работу в поселке Усть-Кинельский в пятницу, 18 сентября. Своими достижениями по различным направлениям сельского хозяйства делятся аграрии, ученые, промышленные предприятия – всего здесь представлено более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии.

За свою многолетнюю историю Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей. Широкую линейку продукции оценили Губернатор Дмитрий Азаров, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, депутаты Государственной думы Игорь Станкевич, Виктор Казаков и Виктор Кидяев.

Открывая выставку, Глава региона пожелал всем участникам и посетителям успешной работы. Он выразил уверенность в том, что здесь руководители сельхозпредприятий смогут найти новых партнеров, с которыми удастся заключить взаимовыгодные контракты, договоры о сотрудничестве.

«Традиционно выставка является смотром достижений тружеников села, сельскохозяйственных предприятий. Я очень надеюсь, что, как и в прежние годы, Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что, несмотря на сложности этого года, отмечается рост производства сельскохозяйственной продукции. Только за первые шесть месяцев он составил практически 5,5%. «У нас на 4,5% возросли надои молока, производство мяса. В этом году труженики полей нас порадовали хорошим урожаем. По предварительным оценкам, мы ожидаем, что результат будет лучший за последние 40 лет», – отметил Глава региона. На сегодняшний день аграрии собрали более 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 26,4 ц/га.

«Я хочу сердечно поблагодарить всех тружеников села за ударный труд, за то, что в этот непростой год сельхозпроизводство стало настоящим оплотом стабильности. Именно сельхозпроизводители показали опережающие темпы развития, которые соответствуют выбранной нами Стратегии лидерства», – обратился Дмитрий Азаров к участникам агрофорума. По мнению Главы региона, эти достижения были бы невозможны без поддержки федерального Правительства. Дополнительные возможности для развития дают национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Путиным.

Отдельно Губернатор поблагодарил Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и его первого заместителя Джамбулата Хатуова за внимание и помощь региону. «Решения, которые сегодня принимаются, выработанные дополнительные меры поддержки станут серьезным подспорьем всем труженикам села, экономике региона в целом и будут способствовать развитию социальной базы. Программа комплексного развития сельских территорий масштабно шагает по Самарской области, и год от года наши села становятся краше, комфортнее и удобнее», – сказал Дмитрий Азаров.

Свое приветствие участникам и гостям форума направил Министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев: «Сегодня отечественный агропромышленный комплекс динамично развивается по всем направлениям, обеспечивая продовольственную безопасность России и наращивая ее экспортный потенциал. Самарская область в этот большой процесс вносит весомый вклад, является одним из самых сильных аграрных регионов ПФО. На долю области приходится свыше 8% зерна, 18% масличных культур, в том числе 20% подсолнечника, выращенных в федеральном округе. Стабильные позиции регион занимает по производству овощей и картофеля. Главное сегодня- сохранить позитивную динамику, продолжить работу над повышением качества, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции». Глава Минсельхоза пожелал всем плодотворной работы, эффективного сотрудничества и успехов во всех начинаниях.

«Нам принципиально важно не только, какой будет урожайность, из каких семян будет выращиваться высококонкурентная продукция Самарской области, как она будет размешаться на внутреннем рынке и как она будет пополнять экспортный потенциал России, но и каким будет село завтрашнего дня в Самарской области, – добавил от себя Джамбулат Хатуов. – Мы с большим оптимизмом смотрим на все инициативы, которые озвучивает руководство региона, все инициативы, за которые взяла ответственность его команда. Наши аналитические встречи, площадки для обсуждения позволяют нам с гордостью сказать, что самарские аграрии на уверенном, правильном марше. Особо хотелось бы отметить и поблагодарить Губернатора за усилия, которые направлены в области на сельскохозяйственное машиностроение. Сегодня аналоги агрегатов в два раза дешевле импортных, они доступны аграриям всей страны – это очень дорогого стоит».

Свое приветствие участникам выставки направила и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер верхней палаты парламента отметила, что сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики России, которая непосредственно влияет на качество жизни людей.

«Последние годы аграрный комплекс динамично развивается, растет его конкурентоспособность на мировых рынках. Принятые меры государственной поддержки сельхозпроизводителей, направленные на стимулирование АПК, убедительно доказывают свою эффективность. Примером этому служит выставка, где представлены достижения и возможности российских аграриев. Сегодня на интерактивной площадке участники и гости смогут ознакомиться с передовыми практиками в агробизнесе, современными научно-техническими разработками и передовыми технологиями в растениеводстве и животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Особая экспозиция муниципальных районов Самарской области покажет имеющийся потенциал региона и его ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также инновации предприятий, выпускающих технику и оборудование для аграрного сектора. Фермерская ярмарка, организованная в рамках мероприятия, станет настоящим праздником урожая для всех посетителей», – говорится в приветствии.

На Поволжской агропромышленной выставке все посетители сегодня и завтра смогут не только попробовать лучшую продукцию производителей региона, но и приобрести их.

Наградами отметили людей, которые своим трудом, талантом, настойчивостью добились высоких результатов. После этого свою работу начали площадки форума. Тематика выставки охватывает все отрасли агропромышленного комплекса и организована по следующим направлениям: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка. Традиционно украшением форума стал конкурсный показ лучших сельскохозяйственных животных, передает пресс-служба облправительства.