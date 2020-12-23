Для удобства горожан в Самаре открыты дополнительные места продаж сельскохозяйственной продукции

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В преддверии новогодних праздников, для удобства самарцев и в целях недопущения скопления большого количества покупателей Администрацией городского округа Самара совместно с Министерством сельского хозяйства Самарской области и Министерством промышленности и торговли Самарской области организованы дополнительные места продаж сельскохозяйственной продукции на территориях торговых центров.

Так, приобрести продукцию местных товаропроизводителей можно в прикассовых зонах супермаркетов ТЦ «Мега-Сити» и ТЦ «Космопорт», а также в специализированных «домиках» на территории парковки ТЦ «Амбар» и ТЦ «Мега».

Кроме того, продолжает работать муниципальная сельскохозяйственная ярмарка, расположенная на пересечении улиц Киевская и Тухачевского. Площадка функционирует ежедневно с 9.00 до 19.00. До места можно добраться автобусными маршрутами №№ 24, 34, 41, 21м, 96, 99, 131, 207, 226 и трамваями №№ 1, 3, 4, 15, 16, 18.