Делегация Самарской области участвует в Восточном Экономическом Форуме

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во Владивостоке стартовало одно из ключевых экономических событий этого года – ВЭФ 2019. Мероприятия Форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных экономическим отношениям России со странами мира. В деловую программу Форума входят бизнес диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, среди которых Япония, Китай, Индия, Корея, Арабские Эмираты, Монголия и многие другие.Традиционно, крупнейший Восточный Экономический Форум проходит с участием Президента Россиии первых лиц стран-участников, что обеспечивает и представительное участие бизнеса. Участники события знакомятся с наиболее эффективными территориями для вложений капитала, и Самарской области, несомненно, есть, что предложить инвесторам. Губернаторне раз подчеркивал, что улучшение делового климата в регионе – одна из важнейших задач правительства, для достижения которой создана и постоянно улучшается широкоформатная бизнес-инфраструктура: от поддержки молодых проектов в различных бизнес-инкубаторах, до больших индустриальных парков, ОЭЗ и ТОСЭР.На ВЭФ-2019 Самарскую область представляют министр экономического развития и инвестиций, министр управления финансамии руководитель Агентства по привлечению инвестиций Самарской областиПо мнению Дмитрия Богданова, ВЭФ – удобная площадка для коммуникации в одном месте с инвесторами как из стран Азии, так из целого ряда активных государств. «Сегодня мы провели встречи с двумя крупными бизнес-объединениями: корейской «KOTRA» и японской «ROTOBO», договорились о насыщенном плане работы на ближайший год, с шестью потенциальными инвесторами, обсудили преимущества реализации их проектов на территории Самарской област. На встрече с Росконгрессом договорились о совместной работе по развитию экономики региона и продвижения имиджа региона и страны в целом на международной арене. Вместе с коллегами из «Стратеджи Партнерс», принимавших в свое время участие в подготовке стратегии развития Самарской области, обсудили этапы ее реализации и наметили участки, способные стать новыми точками роста. Все встречи прикладные и направлены на выполнение амбициозных задач в рамках реализации национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Развитие МСП», «Повышение производительности труда» и ВЭФ – уникальная возможность рассказать инвесторам о возможностях региона, привлечь в область, как иностранный капитал, так и компетенции!», передает пресс-служба облправительства.