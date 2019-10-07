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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс»

7 октября 2019 22:25
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В Ингушетии, Чечне и Дагестане самая крупная доля прибыльных компаний, но их прибыли перекрываются убытками меньшинства.
Предприятия среднего и крупного бизнеса шести республик Северного Кавказа, а также Ростовской области по итогам первого полугодия 2019 года продемонстрировали убыточность. Таковы результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которым ознакомился РБК. Одновременно три северокавказских региона возглавили список субъектов с наибольшей долей прибыльных компаний.

Совокупная прибыль среднего и крупного бизнеса в целом по стране выросла на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8 трлн руб.

FinExpertiza в своем анализе использовала данные Росстата.

Ушли в минус

Первое место в рейтинге регионов с наихудшими финансовыми результатами бизнеса заняла Ростовская область (минус 23,5 млрд руб.). Там убытки компаний больше, чем потери всех кавказских предприятий, вместе взятых. Первое полугодие предыдущего года компании ростовского региона завершили в плюсе — тогда их сальдированный результат составил порядка 41 млрд руб.

Далее регионы распределились следующим образом:

Дагестан — минус 9,6 млрд руб.;
Чечня — минус 4,6 млрд руб.;
Кабардино-Балкария — минус 2,8 млрд руб.;
Северная Осетия — минус 797 млн руб.;
Карачаево-Черкесия — минус 326 млн руб.;
Ингушетия — минус 58 млн руб.

Кавказский парадокс

Авторы исследования заявляют о внешне парадоксальной ситуации: Ингушетия, Чечня и Дагестан возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей прибыльных компаний.

В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6%, в Дагестане — 77%. Следом за кавказскими республиками в рейтинге регионов с наибольшим количеством прибыльных организаций идет Санкт-Петербург (76%).

«В северокавказских республиках, действительно, много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик. А вот вес убыточных организаций значителен», — пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Господдержка и отсутствие гарантированных рынков сбыта

Чечня, Ингушетия и Дагестан получают очень серьезные дотации и субсидии из федерального бюджета, напоминает профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Раевский. «Естественно, эти субсидии распределяются властными структурами. Создаются аффилированные небольшие предприятия, которые получают эти средства из бюджетных ассигнований», — пояснил он.

По словам Трубниковой, крупные ресурсоснабжающие организации в большинстве северокавказских республик из года в год показывают значительный отрицательный результат. «Значит, они являются планово-убыточными, и их убытки компенсирует бюджет», — отмечает она.

Предприятия, выполняющие социальные функции, имеют ограничения по установлению тарифов на свои услуги, поэтому их доходы не покрывают затраты, уточняет Раевский. По его мнению, «прибыльные предприятия в республиках Северного Кавказа существуют по той причине, что имеют серьезную поддержку из бюджета».

Убытки крупного бизнеса в северокавказских республиках он связывает с рискованными условиями территорий и отсутствием гарантированных рынков сбыта, так как производимая местными предприятиями продукция может быть недостаточно высокого качества.


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Комментарии



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