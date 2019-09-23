Дачники смогут оформить в собственность самовольно захваченную землю
23 сентября 2019 11:54
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Как сообщил "Российской газете" директор Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов, поправки позволяют узаконить землю, используемую в течение многих лет. Но сделать это можно будет только при соблюдении определенных условий.
Узаконить захваченные сотки граждане смогут в том случае, если они используют эту землю более 15 лет, а у соседей и органов власти нет претензий по этому поводу. Кроме того, площадь "прирезаемой" территории не должна превышать предельную минимальную площадь земельного участка, установленную администрацией региона. Если такой норматив не установлен, то узаконить можно будет не более 10% площади основного участка, находящегося в законной собственности.
Выявлять самовольно занятые участки при проведении комплексных кадастровых работ по заказу муниципалитетов будут кадастровые инженеры, а согласованием новых границ будет заниматься Росреестр.
Напомним, в мае в Росреестре призвали владельцев земельных участков к цивилизованным методам борьбы с незаконными соседскими заборами. "Если ваш сосед перенес забор и в результате незаконно занял часть вашего земельного участка, можно обратиться с заявлением в территориальный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля. Обращаться надо в регионе, где расположен ваш земельный участок", – заявили тогда в пресс-службы ведомства.
В Росреестре уточняли, что для защиты своих прав собственник должен подтвердить права на землю при помощи данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или выданных ранее правоустанавливающих документов. Также перед подачей жалобы на чужой забор нужно требуется выяснить, были ли ранее определены границы участков по установленным законом правилам.
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