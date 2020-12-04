Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении

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3 декабря депутаты самарской городской Думы приняли в первом чтении бюджет областной столицы на следующий год.

Он бездефицитный, расходы равны доходам и составляют 15 млрд 164 млн руб., пишет Самру.ру

Председатель бюджетного комитета Юрий Левин: «Важно понимать, что в первом чтении утверждаются исключительно главные параметры - расходные обязательства, доходы и величина муниципального долга. Именно поэтому пока бюджет выглядит достаточно скромно. На самом деле, пока мы не учитываем ожидаемые поступления из вышестоящих бюджетов. Напомню, на примере 2020 года, что в текущем периоде расходные и доходные части бюджета возросли практически вдвое. Поэтому та цифра бюджета, более 15 миллиардов рублей - не окончательная. Это не все доходы и расходы города, всё это будет в дальнейшем дорабатываться».

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