Быть программистом престижнее, чем топ-менеджером и президентом

145

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, узнала, какие профессии современные соискатели считают наиболее статусными и наоборот. Рейтинг наиболее статусных профессий возглавили программисты/разработчики/IT- специалисты, они набрали даже больший вес, чем директора/топ-менеджеры (второе место) и президент (третье место). Также в топ-5 вошли инженеры и врачи.

В топ-5 наименее престижных профессий, по мнению респондентов, вошли уборщик/уборщица, продавец/кассир, дворник, преподаватель/учитель и разнорабочий. Стоит отметить, что профессия учитель попала в оба рейтинга – и престижных, и непрестижных профессий, но сторонников того, что ее статус невысок, среди опрошенных было больше.

«76% респондентов Поволжья отметили, что для них престижность профессии определяется величиной заработной платы. Также среди популярных оказались варианты о том, что престижная профессия пользуется уважением в обществе или, что такая работа приносит большую пользу обществу. Одним из непопулярных факторов определения престижности профессии стал риск для жизни», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.