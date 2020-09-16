Более 500 предприятий станут участниками XXII Поволжской агропромышленной выставки

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Более 500 предприятий 18-19 сентября станут участниками XXII Поволжской агропромышленной выставки в поселке Усть-Кинельском! Здесь представят достижения регионального АПК в животноводстве, растениеводстве, с/х машиностроении, цифровизации, научно- образовательной деятельности.

В мероприятии ежегодно принимают участие более 200 предприятий и организаций. Среди них фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.

В тематических разделах выставки-ярмарки будут представлены техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационно-консультационное обеспечение АПК, финансовые услуги.

В рамках выставки предполагается демонстрационный показ техники, оборудования и почвообрабатывающих агрегатов, производимых предприятиями Самарской области.