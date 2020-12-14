Богатовский маслоэкстракционный завод увеличил выработку на 51%

На Богатовском маслоэкстракционном заводе представители министерства промышленности и торговли Самарской области, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда оценили результаты участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», инициированном Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На производственной площадке существенно сократились временные затраты и простои, в итоге - выработка выросла
на 51%.
В качестве пилотного потока выбрали автоматизированную линию фасовки растительного масла. Эксперты ФЦК помогли созданной на предприятии рабочей команде специалистов найти временные потери на потоке и сориентировали, как улучшить производственный процесс, сократив трудозатраты. Совместно разработали дорожную карту с целью внедрения принципов бережливого производства.
Благодаря системе 5С навели порядок в цехе и в документальном учете. Для каждого агрегата разработали свои стандарты по наладке и обслуживанию. Все это помогло заметно сократить затрачиваемое время.
«В результате на данном участке производительность повышена. В том числе, потому что существенно уменьшилось время по переналадке. Теперь мы достигли той цифры, на которую и планировали выйти», - рассказал начальник участка фасовки масла Юрий Татунов.
Старший руководитель проекта «ФЦК» Константин Пашутин отметил, что по итогам реализации проекта время протекания процесса на потоке снизилось на 31%.
«Снижение незавершенного производства в пилотном потоке составило 32%, и на 51% увеличилась выработка конечного продукта, который производит маслоэкстракционный завод», - подытожил Константин Пашутин.
Полученный опыт по внедрению принципов бережливого производства в ближайшие три года распространят на весь завод.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что повышение производительности труда – ключевой элемент опережающего экономического развития региона. 86 средних и крупных предприятиях несырьевого сектора участвуют в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», более сотни подали заявки. На ряде производственных площадок благодаря реализации мероприятий по внедрению бережливого производства рост производительности труда достиг 48%.
Предприятие-участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» берет на себя обязательства в течение трех лет работать над повышением производительности труда — на 10%, 15%, 30% накопительным итогом по отношению к базовому году. У участников нацпроекта есть возможность привлекать консультантов в сфере бережливого производства. В дальнейшем им будут доступны льготные займы ФРП под 1% на модернизацию оборудования и прочие мероприятия, направленные на повышение выработки.
Предприятия также могут рассчитывать на заключение новых экспортных контрактов по итогам прохождения обучения в экспортном акселераторе. Предприятиям-участникам предоставляется возможность переобучить своих сотрудников по линии центров занятости, а также пройти бесплатное обучение управленческих кадров по программе «Лидеры производительности».
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