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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Андрей Морозов: «Наша страна в числе лидеров по экспорту зерна. И Самарская область тоже вносит свой вклад."

18 ноября 2019 18:50
91
Андрей Морозов: «Наша страна в числе лидеров по экспорту зерна. И Самарская область тоже вносит свой вклад.
Как сообщает телеграмм-канал Злой самритянин, за год в регионе, по данным Самарастата, существенно подорожали мука, макароны и крупы. С сентября прошлого года по сентябрь текущего ценники подросли на 12-15%.

Член совета общественной организации «Самара для людей» Андрей Морозов считает: «Наша страна в числе лидеров по экспорту зерна. И Самарская область тоже вносит свой вклад. Этот механизм фактически монополизирован госкорпорацией, которая «выкачивает» зерно из регионов по установленным ею же ценам. Поскольку много сырья уходит по заниженной стоимости, производители вынуждены поднимать цену на зерно для внутреннего рынка.»

Я так понял, что из-за того, что монополистам, которые продают зерно по демпингу за рубеж, производители вынуждены отдавать товар еще дешевле, эти самые производители вынуждены накручивать цены на внутреннем рынке. То есть объем урожая никакого значения не имеет – мы все равно будем оплачивать аппетиты тех, кто гонит сырье за рубеж.

Хотелось бы заклеймить позором очередного мироеда-олигарха, но ведь это НАША, ГОСУДАРСТВЕННАЯ корпорация. Что-то в этой системе мне кажется неправильным… "

Фото с сайта http://snn-samara.ru/vote/
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Комментарии



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