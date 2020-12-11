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АВТОВАЗ с нового года будет работать полную рабочую неделю

11 декабря 2020 16:57
73
АВТОВАЗ отменил приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января 2021 года

АВТОВАЗ отменил приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января 2021 года.

Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года.

Благодаря мерам поддержки автомобильной отрасли, принятым по инициативе Минпромторга, губернатора Самарской области и по решению Президента России, программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров.

Напомним, что 2020 год оказался очень трудным для индустрии легковых автомобилей всего мира. В апреле Президент России Владимир Путин одобрил дополнительные эффективные меры поддержки рынка, предложенные Минпромторгом России. 

В результате АВТОВАЗ получил дополнительные заказы на 16 тысяч автомобилей в 2020 году по программе опережающих госзакупок. 

Как ранее отметил Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис «благодаря лично губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и его обращению к Президенту России были приняты важные решения по поддержке отрасли. 

Кроме того, решение главы региона позволило АВТОВАЗу возобновить производство в апреле, также удалось запустить сервисно-сбытовую сеть АВТОВАЗа во всех регионах России, которая была остановлена из-за ограничений по коронавирусу. Это было сделано благодаря личному участию Дмитрия Азарова, который направил письма всем главам российских регионов, а также провел переговоры со многими из них, чтобы убедить возобновить работу наших поставщиков и дилеров с соблюдением санитарных правил».

Сейчас компания отмечает существующие неопределенности относительно дальнейшего развития рынка в 2021 году, который, по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года. Предприятие предпринимает все меры для обеспечения загрузки производства на полную трудовую неделю, которое возможно только при сохранении текущего уровня спроса на новые автомобили.

В случае негативного сценария развития рынка в 2021 году, в 1 квартале компания может вернуться к рассмотрению вопроса о введении неполной 4-дневной рабочей недели в качестве превентивной меры, направленной на сохранение рабочих мест и уникального коллектива АВТОВАЗа.

Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году продолжит восстанавливаться, в таком случае Группа «АВТОВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников.

Фото с сайта somanyhorses.ru

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В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо».
10 декабря 2020  21:09 
Дмитрий Азаров рассказал об успехах НОЦ «Инженерия будущего» на «Вузпромэкспо»
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо». Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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