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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

«АКОМ» подтвердил высокое качество продукции

22 августа 2019 22:01
116
АО «АКОМ» в течение многих лет обеспечивает стопроцентную потребность в аккумуляторных батареях «Джи Эм-АВТОВАЗ».
Компанией «АКОМ» — лидером аккумуляторного производства в России — успешно пройден очередной аудит на соответствие специальным требованиям ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» «Основы системы качества» («Quality Systems Basics»), передает minprom.samregion.ru.

Методика «Quality Systems Basics» объединяет ряд серьезных требований к поставщикам автозавода, включающих в себя как высокий уровень качества и конкурентоспособности продукции, так и внедрение самых передовых международных систем управления качеством, природоохранной деятельностью предприятия, честное ведение бизнеса.

АО «АКОМ» в течение многих лет обеспечивает стопроцентную потребность в аккумуляторных батареях «Джи Эм-АВТОВАЗ», поставляя АКБ для комплектации автомобилей Chevrolet Niva. Компания «АКОМ» неоднократно отмечена автозаводом как благонадежный и профессиональный партнер. Сертификат «Quality Systems Basics» является еще одним подтверждением лидерских позиций предприятия и соответствия международным стандартам качества.

В настоящее время производственная мощность «АКОМ» составляет 3,5 млн. АКБ в год. Предприятие является официальным поставщиком для АВТОВАЗ, GM-АвтоВАЗ, Альянс «Рено-Ниссан-Мицубиси», Citroеn, Peugeot и др. Продукция компании номинирована для поставок на автосборочные предприятия не только в России, но и за рубежом. Сегодня доля «АКОМ» на рынке автопроизводителей составляет порядка 50%. 


Фото:  minprom.samregion.r
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Комментарии



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