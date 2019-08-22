«АКОМ» подтвердил высокое качество продукции
22 августа 2019 22:01
116
Методика «Quality Systems Basics» объединяет ряд серьезных требований к поставщикам автозавода, включающих в себя как высокий уровень качества и конкурентоспособности продукции, так и внедрение самых передовых международных систем управления качеством, природоохранной деятельностью предприятия, честное ведение бизнеса.
АО «АКОМ» в течение многих лет обеспечивает стопроцентную потребность в аккумуляторных батареях «Джи Эм-АВТОВАЗ», поставляя АКБ для комплектации автомобилей Chevrolet Niva. Компания «АКОМ» неоднократно отмечена автозаводом как благонадежный и профессиональный партнер. Сертификат «Quality Systems Basics» является еще одним подтверждением лидерских позиций предприятия и соответствия международным стандартам качества.
В настоящее время производственная мощность «АКОМ» составляет 3,5 млн. АКБ в год. Предприятие является официальным поставщиком для АВТОВАЗ, GM-АвтоВАЗ, Альянс «Рено-Ниссан-Мицубиси», Citroеn, Peugeot и др. Продукция компании номинирована для поставок на автосборочные предприятия не только в России, но и за рубежом. Сегодня доля «АКОМ» на рынке автопроизводителей составляет порядка 50%.
Фото: minprom.samregion.r
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
22 августа 2019 22:01
АО «АКОМ» в течение многих лет обеспечивает стопроцентную потребность в аккумуляторных батареях «Джи Эм-АВТОВАЗ». Экономика региона
115
22 августа 2019 14:00
Муниципалитет получит ряд экономических преимуществ. Экономика региона
216
22 августа 2019 13:31
Срок передачи 21 жилого помещения в муниципальную собственность – до 1 октября 2019 года. Экономика региона
228
Финансы и Банки
22 августа 2019 15:34
Можно выиграть смартфон или сертификат на путешествие на сумму 150 000 рублей. Каждую неделю разыгрываются 10 смартфонов и одна поездка. Финансы и Банки
197
22 августа 2019 10:58
Регулятор сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением о блокировке сайтов. Этого заявления будет достаточно. Финансы и Банки
214
20 августа 2019 17:30
До 15 сентября Сбербанк дарит подарки новым клиентам по детским накопительным страховым программам. Финансы и Банки
316
Строительство
20 августа 2019 10:00
Строительство обхода с мостовым переходом через Волгу планируется начать в 2019 году. Строительство
248
16 августа 2019 10:12
Он будет возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Строительство
255
14 августа 2019 10:51
Сейчас происходит регистрация договоров. Строительство
411
Материалы и технологии
21 августа 2019 21:58Воздушно-пузырчатая упаковочная пленка
Воздушно-пузырчатая пленка является самой популярной и одной из самых доступных видов упаковки. Материалы и технологии
49
16 августа 2019 16:54
При проведении аварийных работ, когда каждая минута дорога и для запуска обычного компрессора нет времени, надежными помощниками станут дизельные... Материалы и технологии
73
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
181
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
599
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1683
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3162
Бизнес
14 августа 2019 17:39
Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость - это погодные... Бизнес
418
14 августа 2019 14:09
Цель визита — обсуждение экспортных возможностей из России в КНР. Бизнес
402
8 августа 2019 14:15
Он должен усовершенствовать цифровую экономику, позволив задействовать устройства "Интернета вещей". Бизнес
552
Новости компаний
22 августа 2019 14:33
Главным питающим центром здания Шестого кассационного суда стала подстанция 110 кВ Центральная-3. Новости компаний
205
22 августа 2019 09:28
Двигатели ПАО «Кузнецов», установленные на I и II ступенях ракеты, отработали без замечаний. Новости компаний
515
19 августа 2019 10:46
Все регламентные работы идут по графику. Новости компаний
275
16 августа 2019 19:51
Ростелеком заявил, что причиной сбоев послужила авария, которая затронула несколько регионов. Новости компаний
6460
IT и Коммуникации
21 августа 2019 15:42Смартфон будующего
Индустрия мобильных телефонов сохраняет самые высокие темпы развития уже несколько лет. IT и Коммуникации
53
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
143
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
196
Транспорт
22 августа 2019 09:52
Решение было вынесено по многоэтажным жилым объектам в Советском и Октябрьском районах. Транспорт
254
21 августа 2019 10:01
Заявки принимаются с 23 августа по 23 сентября. Транспорт
206
20 августа 2019 22:04
Машина может патрулировать любые районы в любых климатических зонах, включая области с крайне низкими температурами. Транспорт
366
20 августа 2019 13:27
Планируется организовать обучение детей 4, 6 и 8 классов школы №7 в новой школе в Стройкерамике в первую смену. Транспорт
265
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
251
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
263
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
286
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
210
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
219
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
489
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1112
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
593
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
691
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
608
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
418
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
579
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
941
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
905
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
861
Мероприятия