Зарплату тренеров в Самарской области увеличат

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«Для развития массового спорта мы должны обеспечить достойную оплату труда тренерам»,- отметил глава регионасегодня, 28 октября на расширенном заседании областного правительства.В проекте областного бюджета запланированы дополнительные средства, которые позволят увеличить зарплату тренеров в областных госучреждениях в среднем на 30%.Также с 1.01.2020 года будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам - ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда #СО и некоторым другим категориям.Такая индексация теперь проводится ежегодно - по поручению губернатора, сообщает Департамент информационной политики региона.