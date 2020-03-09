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Время паники: обвал на биржах, за доллар уже дают 73 рубля - все из-за "нефтяной войны" Саудовской Аравии против РФ и коронавируса

9 марта 2020 10:57
158
Время паники: обвал на биржах, за доллар уже дают 73 рубля - все из-за
Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось провалом и выходом России из сделки. Участники сделки не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex достиг отметки в 73,47 рубля, евро поднимался до 83,77 рубля. В последний раз доллар превышал отметку в 73 рубля в марте 2016 года, евро не поднимался выше 83 рублей с февраля 2016 года


Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось провалом и выходом России из сделки. Участники сделки не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Майский фьючерс марки Brent обновил минимум с января 2016 года и упал до $31,02 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельский фьючерс марки WTI опускался на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также обновив минимум с февраля 2016 года.

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex достиг отметки в 73,47 рубля, евро поднимался до 83,77 рубля. В последний раз доллар превышал отметку в 73 рубля в марте 2016 года, евро не поднимался выше 83 рублей с февраля 2016 года.

Торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась обвальным падением котировок. Индекс Hang Seng упал на 1012 пунктов (3,87%) - до значения 25 134, сообщает ТАСС. Инвесторы сбрасывают акции по всем секторам кроме фармацевтического на фоне резкого падения цен на нефть и роста неопределенностей в мировой экономике.

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Наибольшие потери на биржах несет нефтедобывающий сектор. На 10% подешевели акции китайского гиганта Petrochina. Сразу на 17% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC). На 5,85% ухудшились позиции нефтехимической корпорации Sinopec.

Серьезные убытки несут держатели активов, связанных с металлами, высокими технологиями, игорным бизнесом в Макао. На 5,66% к этому часу упала стоимость акций российского алюминиевого гиганта "Русал" - до 3,5 гонконгского доллара за бумагу.

Как пишет Bloomberg, нынешнее падение нефтяных фьючерсов стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе. По оценке экспертов банка Goldman Sachs, паника на нефтяном рынке может удешевить нефть до 20 долларов за баррель.

Газета The Wall Street Journal пишет, что цены на нефть в последний раз достигали такого низкого уровня в 2016 году. Издание пишет, что действия Саудовской Аравии во время заседания ОПОЕК+ стали частью "агрессивной кампании" по захвату части доли рынка Москвы и направлены против России. В следующем месяце Саудовская Аравия увеличит производство до 10 миллионов баррелей в день, а при необходимости достигнет и максимально возможного уровня в 12 млн баррелей в день. Кроме того, причиной резкого снижения цены может стать влияние коронавируса на экономику. А вот цены на золото на торгах в Азии достигли максимальной отметки за семь лет, и рост, скорее всего, продолжится.

В свою очередь газета The New York Times указывает, что нефть рухнула более чем на 20% - это самое резкое снижение цены "по крайней мере с 1991 года". Саудовская Аравия и Россия могут достичь компромисса, полагает издание, однако если обвал будет и дальше продолжаться, "ничто не сможет остановить падение цен на нефть до самого низкого уровня, по меньшей мере, за последние пять лет". Такое падение "навредит производителям во всем мире".

Газета The Times пишет, что Саудовская Аравия таким образом начала "войну" против России в нефтяной отрасли. Один из аналитиков назвал это "эквивалентом объявления войны на нефтяном рынке".

Как пишет The Financial Times, нефтяная война будет опасной и для рынка "мусорных облигаций" в США. Говоря об эффектах понижения цен на нефть, один из экспертов заявил, что "в понедельник на рынке прольется кровь". Сотрудник Rapidan energy Group отметил, что "это только начало" резкого падения цен.

Газета The Washington Post отмечает, что новая "нефтяная война, которую вызвала вспышка коронавируса, привела к резкому падению цен". Издание утверждает, что соглашение о сокращении производства все еще может произойти: совещание ОПЕК на консультативном уровне запланировано на конец марта. Издание приводит текст бизнесмена Али Хедери, бывшего эксперта по Ближнему Востоку в компании Exxon. В своем Twitter он написал, что цена на нефть "в 20 долларов" вполне реальна в 2020 году. По его словам, обрушение цен на нефть имеет "огромные геополитические последствия".

Подробнее: https://www.newsru.com/finance/09mar2020/panik.html
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Комментарии


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