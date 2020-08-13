Виктор Кудряшов провел заседание Правительства Самарской области

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Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи. К разговору были также приглашены главы четырех муниципальных образований области.По итогам заседания Правительства, на рассмотрение Самарской Губернской Думы будет вынесен проекта закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об обеспечении отдельный категорий граждан, проживающих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение». В документ внесены изменения, которые снимают ограничения, связанные с величиной дохода. В соответствии с прежней редакцией закона, он не должен был превышать полутора размеров прожиточного минимума на члена семьи.После того, как изменения вступят в силу, рассчитывать на путевку сможет льготополучатель с любым доходом. И, что не менее важно, упрощается сама процедура ее приобретения: жителям региона не придется самостоятельно обращаться в различные ведомства за необходимыми документами. Гражданин подает заявление в областное министерство социально-демографической и семейной политики, а сбором необходимых для оформления путевки сведений занимаются государственные учреждения. В текущем году в областном бюджете на обеспечение льготных категорий жителей области путевками на санаторно-курортное лечение запланировано 40 млн рублей. Общая потребность региональных льготников на получение этой услуги 33 290 путевок, при этом 81 путевку должны предоставить ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла.Важным вопросом, вынесенным на обсуждение руководителей министерств и ведомств региона, стало также утверждение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в муниципалитетах области. Стандарт устанавливается в связи с изменением тарифов и используется при расчете начисления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для каждого из муниципальных образований области он исчисляется отдельно.«В Самарской области проживают более 35 тысяч человек, которые являются получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. После пересчета субсидий в связи с установлением нового регионального стандарта размеры выплат в различных муниципалитетах увеличатся от 3 до 7%. В бюджете Самарской области в текущем году на выплаты субсидий запланирован почти миллиард рублей, льготная категория граждан получит необходимые компенсации полностью», - отметил Виктор Кудряшов.Большое внимание уделили члены Правительства региона рассмотрению проекта государственной программы «Развитие торговли и потребительского рынка в Самарской области» на 2020-2025 годы. Проект программы представил врио министра промышленности и торговли региона Олег Жадаев.«Результатом программы должно стать обеспечение доступа товаров самарских производителей в популярные торговые сети, развитие ярмарочной торговли, сферы общественного питания, популяризация таких мероприятий, как гастрономические фестивали, и других новых форм торговли, а также развитие торговой инфраструктуры, особенно в малых и удаленных от областного центра населенных пунктах», - отметил он.Участники заседания высказали ряд предложений в дополнение к положениям проекта программы. В частности, планируется поддержать участие региональных производителей в торговых операциях в сети Интернет, стимулировать размещение информации об их товарах на популярных интернет-площадках.«Торговля – один из основных драйверов экономического роста, и поддержка этой сферы сейчас, когда мы постепенно начинаем выходить из кризиса, вызванного пандемией, крайне важна. По обороту розничной торговли Самарская область по итогам прошлого года заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе. Это не самый лучший результат для такого динамичного региона, с развитыми традициями торговли, как наш. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров ставит перед нами задачу обеспечить присутствие самарских товаров на прилавках торговых сетей. Здесь мы должны определить достаточно высокие показатели, к которым должны стремиться», - подчеркнул председатель областного Правительства.Виктор Кудряшов призвал разработчиков также установить более амбициозные показатели и по торговому обороту, и по обеспеченности торговыми площадями. Итоговый документ будет представлен на ближайшем заседании Правительства.Областной кабинет министров рассмотрел вопросы выделения бюджетных кредитов четырем муниципалитетам – Ставропольскому, Камышлинскому, Безенчукскому муниципальным районам и городскому округу Октябрьск. Средства пойдут на поддержку местных бюджетов и решение социально значимых вопросов. Так, в муниципальном районе Ставропольский деньги пойдут на строительство детского сада в селе Ягодное, проектирование школы в селе Тимофеевка, капитальный ремонт школы в селе Выселки и детском саду в селе Александровка, капитальный ремонт и оборудование кабинетов в рамках проекта «Точка роста» в школах села Васильевка и Хрящевка? сообщает пресс-служба облправительства.