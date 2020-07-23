Виктор Кудряшов провел первое заседание регионального штаба управления строительством объектов государственной собственности

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В среду, 22 июля, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровел заседание регионального штаба управления строительством объектов государственной собственности.В нем приняли участие руководители министерств строительства, образования и науки, здравоохранения, социально-демографической и семейной политики, культуры и спорта. В ведении этих министерств – основная часть объектов капитального строительства социального значения. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы муниципальных образований региона.Открывая заседание штаба, Виктор Кудряшов сказал: «В регионе сформирован штаб управления строительством объектов государственной собственности, который возглавил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Соответствующее поручение о формировании штаба было дано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Это позволяет более четко реализовать проектный подход к строительству объектов государственной собственности. Уже в ближайшее время мы подпишем распоряжение о формировании бюджета на ближайшие три года. Традиционно мы уделяем много внимания вопросам инвестпрограммы, сегодня мы подробно обсудим принципы ее формирования».Участники заседания рассмотрели вопрос об исполнении инвестиционной программы министерства строительства в 2020 году, обсудили ход строительства социально значимых объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в этом году, а также проект инвестиционной программы на перспективу. Об этом доложил министр строительства региона Евгений Чудаев.В текущем году в Самарской области планируется завершить строительство 11 детских садов (10 из них в рамках национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская среда»), пять из них уже построены, остальные будут введены в эксплуатацию до конца года. Планируется ввести в эксплуатацию также три школы (в поселке Мехзавод, на 5-й просеке и в селе Приволжье). Одновременно ведутся работы по возведению еще четырех образовательных учреждений, два из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2021, а еще два – в 2022 году. В текущем году завершаются работы по реконструкции бывшего ресторана «Аквариум» на улице Самарской областной столицы, а также сельский дом культуры в Сергиевском районе. Кроме того, до конца 2020 года запланировано открытие пяти объектов спорта, в том числе Легкоатлетического манежа в Тольятти. Возведение еще четырех объектов спорта будет продолжено в 2021-2022 годах.В 2020 году откроется для посещений и новая детская поликлиника в Сызрани. По информации министерства, строительство всех объектов идет по графику и их завершение в срок до конца текущего года не вызывает сомнений.Особое внимание участники заседания штаба уделили принципам формирования инвестиционной программы на будущий год и период 2021-2023 года, поскольку к началу сентября должен быть подготовлен проект бюджета Самарской области, а значит, отработаны все нюансы инвестиционной программы.Виктор Кудряшов призвал руководителей министерств проработать вопрос о привлечении, наряду со средствами регионального бюджета, федеральных средств к финансированию строительства объектов государственной собственности, а также оперативно, до конца августа, решить все организационные вопросы, необходимые для включения новых объектов в инвестиционный план будущего года.«По тем объектам, которые очень нужны региону, но где у нас нет федеральной поддержки, я предлагаю продумать механизмы привлечения средств спонсоров. Тут крайне важно понимать, что такие проекты должны быть значимы и привлекательны не только для нас, но и для компаний-партнеров. Необходимо иметь в виду, что такая возможность есть, такая практика в области сложилась, и начинать готовить обоснования для предложений по участию в реализации социально значимых проектов крупным кампаниям», - обратился к министрам регионального Правительства Виктор Кудряшов.В первую очередь при обсуждении инвестплана участники штаба рассмотрели перспективы начала строительства новых детских садов. В Самарской области предпринимаются последовательные усилия по решению проблемы очередей в дошкольные учреждения. Вопрос закрыт почти во всех муниципалитетах, исключением являются городские округа Самара и Кинель. Здесь в будущем году планируется начать возведение пяти новых детских садов, в дополнение к строящимся, что позволит окончательно решить проблему. Председатель регионального Правительства обратился к министру образования Самарской области Виктору Акопьяну и главе городского округа Самара Елене Лапушкиной с призывом в кратчайшие сроки определить земельные участки для возведения важнейших для жителей города объектов, завершить подготовку проектно-сметной документации.В срок до 15 сентября регион должен направить в Москву документацию по знаковому для Самарской области объекту – планетарию. Планируется, что его строительство также стартует в будущем году, в год 60-летия первого полета человека в космос.Кроме того, участники обсудили управленческий механизм, который позволит отслеживать этапы реализации проекта, соблюдение сроков строительства и качество работ – панель управления регионального штаба по строительству. Это цифровая информационная сводка по всем возводимым объектам государственной собственности, которая будет ежемесячно предоставляться главе областного кабинета министров, что позволит вести постоянный мониторинг процесса и своевременно вносить корректировки.Еще одно поручение председателя областного Правительства было дано в связи с переносом сроков завершения реализации национальных проектов на 2030 год (в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2020 года). Уже в августе руководители министерств должны подготовить предложения по корректировке национальных проектов в Самарской области и предложения в обновленный план их реализации.