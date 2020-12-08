Виктор Кудряшов: в исполнении бюджета приоритетом для нас является качество работ

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В понедельник, 7 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению повестки дня подключились руководители министерств и ведомств Самарской области, главы крупнейших муниципальных образований.

Участники совещания подробно остановились на планах по реализации национальных проектов в предстоящем году. В настоящее время наиболее актуальным является вопрос заключения нефинансовых соглашений по реализации национальных проектов на территории субъектов Российской Федерации. По информации заместителя министра экономического развития и инвестиций региона Любови Ивановой, от органов исполнительной власти Самарской области в ГИС «Электронный бюджет» доведено 45 проектов соглашений на будущий год, 22 из них подписаны. Выполнение этой задачи позволит заложить основу для успешного исполнения нацпроектов в 2021 году. Еще одно необходимое условие - своевременная подготовка проектно-сметной документации для размещения муниципального и государственного заказа на объекты капитального строительства и размещение объявлений на площадке электронных торгов. Виктор Кудряшов получил министерству строительства, министерству энергетики и ЖКХ подготовить доклад о ходе этой работы к следующему оперативному совещанию, сообщает пресс-служба облправительства.

Руководители областных министерств и ведомств уделили внимание и вопросам исполнения бюджета текущего года. Но ни в коем случае нельзя подходить к исполнению этого показателя формально, заказчики работ должны контролировать качество исполнения, подчеркнул Виктор Кудряшов: «Цифры – не главное. Главное для нас – это качество работ и эффективность мероприятий. Поэтому, если вас не устраивает либо качество, либо эффект, либо есть какие-то другие претензии к исполнению контракта, не принимайте эти работы, требуйте доработки, исправления».

В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на постоянном контроле членов Правительства региона находятся работы на ряде объектов капитального строительства, по которым намечалось отставание от графика – двух детских садах (микрорайон Кошелев-проект), двух школах (на Мехзаводе и в селе Приволжье), пяти очистных сооружениях (Жигулевск, Самара, Октябрьск и Сызрань) и объектах водоснабжения в муниципальных районах Пестравском, Большеглушицком, Сергиевском. Практически по всем названным объектам отставание от графика было преодолено, работы на них завершаются. Исключением стала станция ультрафиолетовой очистки воды на городских очистных сооружениях Самары.

Первый вице-губернатор обратился к представителям администрации Самары с вопросом о том, как идут работы на этом важнейшем объекте. «На работах ежедневно заняты 32 человека, завтра к ним присоединятся еще 10. К концу декабря планируем закончить работы», - доложил первый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко.

Оценили на оперативном совещании работу органов исполнительной власти по внедрению принципов бережливого производства. Зампред Правительства - руководитель областного департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков назвал лидеров цифровизации – министерство здравоохранения, министерство социально-демографической и семейной политики, министерство труда и занятости. Он сообщил, что из 33 органов исполнительной власти, которые готовятся к внедрению принципов бережливого производства, в 29 ведомствах назначены ответственные за внедрение принципов бережливого производства, в 25 из них сформированы рабочие группы или проектные офисы по реализации данного проекта. В 22 органах власти сформированы дорожные карты или планы-графики по внедрению принципов бережливого производства, в 17 определены ключевые показатели для оптимизации процессов, 14 заключили контакты с консалтинговыми компаниями.

«Очень многое здесь зависит от позиции руководителей ведомств. Внедрение принципов бережливого производства должно быть для вас одним из безусловных приоритетов, поскольку именно это является основой для формирования благоприятного инвестиционного климата в стране. Вы лучше всех знаете особенности работы ваших министерств. Прошу активнее определять процессы, которые можно упростить, автоматизировать. Важно понимать, что эта работа будет идти постоянно. Упростим получение госуслуг – перейдем к оптимизации внутренних процессов», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Отдельно на оперативном совещании обсудили также итоги месячника по проверке газового оборудования. В этом году из-за пандемии специалисты столкнулись с тем, что жители неохотно впускают в квартиры специалистов газоснабжающих организаций. Глава регионального Правительства поставил задачу продлить месячник. Проверки и разъяснения по поводу необходимости контрольных мероприятий будут проводиться до конца декабря.

«Пока мы не решим вопрос доступа в каждый дом, в каждую квартиру, мы это задачу с себя не снимаем. Это вопрос безопасности и жизни людей», - заключил Виктор Кудряшов.