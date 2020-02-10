В Тольятти состоится научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020»
10 февраля 2020 11:19
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13 февраля в 9.00 в технопарке «Жигулевская долина» (г. Тольятти) начинает работу II ежегодная международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020» - первое в России ежегодное специализированное мероприятие, направленное на развитие производства, науки, технологий и инжиниринга в сфере источников тока и систем накопления энергии.
Организаторами Конференции выступают АО «ГК АКОМ» и ООО «Аккумулятор инноваций» при поддержке Правительства Самарской области.
В насыщенной деловой программе Конференции примут участие российские и зарубежные эксперты (Бельгия, Австрия, Германия, Болгария, Беларусь), предприятия-производители химических источников тока, научные и инжиниринговые центры, образовательные учреждения, федеральные и региональные органы власти. Кроме того, будут подведены итоги конкурса научных работ среди молодых ученых и студентов «Разработчик прорывных технологий химических источников тока».
Приглашаем средства массовой информации принять участие в работе II ежегодной международной научно-технической конференции «Battery Innovation 2020» и узнать из первых рук информацию о трендах развития рынка автопроизводителей, инновационных разработках, возможностях использования господдержки для бизнеса и других интересных направлениях.
Более подробная информация размещена на официальном сайте Конференции http://akom.su/sites/bi/.
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