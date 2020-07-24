В Самарской области сокращается незаконный оборот алкогольной и табачной продукции

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В четверг, 23 июля, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.В нем приняли участие руководители министерства промышленности и торговли Самарской области, Роспотребнадзора, Росалкогольрегулирования, Самарской таможни Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы, Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области, администрации городского округа Самара.Как отметил, открывая совещание, председатель регионального Правительства: «Благодаря усилиям надзорных структур, органов исполнительной власти в Самарской области наблюдается положительная динамика снижения незаконного оборота алкогольной и табачной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество острых отравлений.Растут налоговые поступления от легальной торговли, в основном от акцизов на продажу пива. За полгода пресечена продажа более 5,5 тысяч декалитров алкогольной продукции, которая не имела документов, это в шесть раз больше, чем в прошлом году. С одной стороны, это хороший результат, который свидетельствует об эффективной работе надзорных органов. С другой стороны, он говорит о том, что масштабы проблемы еще очень велики».О мерах по пресечению незаконной торговли нелицензированной алкогольной продукцией и выявлению других нарушений доложила глава Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова. Представителями надзорной структуры в первом полугодии 2020 года проведены проверки 160 торговых точек, в 39 из них специалисты выявили нарушения. По итогам проверки вынесено 16 постановлений о назначении административных наказаний, возбуждено два уголовных дела.Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг сети интернет. В Российской Федерации дистанционная продажа алкоголя запрещена. Представители Роспотребнадзора в первом полугодии текущего года передали в суд материалы на 49 алкогольных интернет-магазинов, при этом 37 исков уже удовлетворены.Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Ольга Крикова отметила увеличение легального товарооборота и рост налоговых поступлений от торговли лицензированной продукцией. За первые полгода 77 областных организаций, работающих в сфере торговли алкогольсодержащей продукцией, перечислили в бюджет Российской Федерации 4 607 млн акцизных сборов, 4 334 млн - в бюджет Самарской области. Основная доля поступлений - акцизы на пивоваренную продукцию.Представители Росалкогольрегулирования отметили, что особую остроту сейчас приобретает проблема теневого производства пива. В Самарской области развиты традиции пивоварения, достаточно сказать, что здесь расположены крупные пивоваренные компании и производится в три раза больше пива, чем в соседних Татарстане или Башкирии. Много в регионе и маленьких частных пивоварен. Некоторые из них пытаются организовать торговлю нелегально. Специалистами ведомства в минувшем году привлечено к ответственности 127 таких точек, вынесено постановлений о взысканиях на общую сумму 3 млн рублей.Участники совещания отметили, что в настоящее время суммы штрафов за незаконную деятельность крайне невелики – от 500 до 2000 рублей.«Тема незаконного предпринимательства остается очень больной. Могу сказать, что недавно Правительство области направило в федеральный центр предложения по ужесточению ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Важнейшей задачей власти остается помощь и поддержка бизнеса, но в отношении нарушителей закона меры должны быть самые жесткие, это чтобы у людей, которые осуществляют или планируют организовать подобную деятельность, такие намерения не возникали», - подчеркнул Виктор Кудряшов.Плановые и внеплановые проверки ведет в отношении предпринимателей министерство промышленности и торговли региона. Как лицензионный орган, министерство имеет право отзывать лицензии, в этом году такая мера была применена в отношении двух торговых организаций. Первый вице-губернатор поручил министерству регулярно представлять отчет о проверках и конкретных мерах в отношении недобросовестных продавцов.На заседании подробно обсудили меры по противодействию незаконному обороту табачной продукции. За первое полугодие надзорные органы проверили 183 объекта торговли. Нарушения отмечены почти в 9 из 10 торговых точек, которые посетили инспекторы, назначены штрафы на общую сумму 609 тысяч рублей, конфискована продукция почти на 700 тысяч рублей.Более ста проверок, в том числе совместных с органами внутренних дел, проведены Роспотребнадзором в отношении организаций, продающих некурительную никотинсодержащую продукцию. Изъято 283 партии таких товаров. В суды направлено 22 иска о блокировке сайтов, распространяющих «снюсы».Обсудили и вопрос борьбы с распространением курительных смесей («спайсов»). Важным результатом работы надзорных органов стало то, что за последний год в регионе не было ни одного случая острого отравления спайсами.Члены комиссии отметили, что на законодательном уровне введена следующая мера защиты потребителей – при покупке алкогольной или табачной продукции контрольно-кассовый аппарат выдается покупателю чек, маркированный буквой «Н». Это означает, что товар имеет все необходимые документы и покупка безопасна. Кроме того, на упаковке качественных товаров, как правило, имеется QR-код, с помощью которого можно получить максимум информации о продукте. Эксперты призвали жителей региона и представителей общественности активнее пользоваться этими инструментами при выборе товаров.Подводя итоги совещания, Виктор Кудряшов подчеркнул – эффективная работа по противодействию незаконному обороту продукции возможна только при условии слаженной работы и взаимодействия всех ведомств: исполнительной власти, надзорных организаций, органов внутренних дел, сообщает пресс-служба облправительства.