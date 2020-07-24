В Самарской области сокращается незаконный оборот алкогольной и табачной продукции
24 июля 2020 13:34
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В нем приняли участие руководители министерства промышленности и торговли Самарской области, Роспотребнадзора, Росалкогольрегулирования, Самарской таможни Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы, Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области, администрации городского округа Самара.
Как отметил, открывая совещание, председатель регионального Правительства: «Благодаря усилиям надзорных структур, органов исполнительной власти в Самарской области наблюдается положительная динамика снижения незаконного оборота алкогольной и табачной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество острых отравлений.
Растут налоговые поступления от легальной торговли, в основном от акцизов на продажу пива. За полгода пресечена продажа более 5,5 тысяч декалитров алкогольной продукции, которая не имела документов, это в шесть раз больше, чем в прошлом году. С одной стороны, это хороший результат, который свидетельствует об эффективной работе надзорных органов. С другой стороны, он говорит о том, что масштабы проблемы еще очень велики».
О мерах по пресечению незаконной торговли нелицензированной алкогольной продукцией и выявлению других нарушений доложила глава Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова. Представителями надзорной структуры в первом полугодии 2020 года проведены проверки 160 торговых точек, в 39 из них специалисты выявили нарушения. По итогам проверки вынесено 16 постановлений о назначении административных наказаний, возбуждено два уголовных дела.
Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг сети интернет. В Российской Федерации дистанционная продажа алкоголя запрещена. Представители Роспотребнадзора в первом полугодии текущего года передали в суд материалы на 49 алкогольных интернет-магазинов, при этом 37 исков уже удовлетворены.
Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Ольга Крикова отметила увеличение легального товарооборота и рост налоговых поступлений от торговли лицензированной продукцией. За первые полгода 77 областных организаций, работающих в сфере торговли алкогольсодержащей продукцией, перечислили в бюджет Российской Федерации 4 607 млн акцизных сборов, 4 334 млн - в бюджет Самарской области. Основная доля поступлений - акцизы на пивоваренную продукцию.
Представители Росалкогольрегулирования отметили, что особую остроту сейчас приобретает проблема теневого производства пива. В Самарской области развиты традиции пивоварения, достаточно сказать, что здесь расположены крупные пивоваренные компании и производится в три раза больше пива, чем в соседних Татарстане или Башкирии. Много в регионе и маленьких частных пивоварен. Некоторые из них пытаются организовать торговлю нелегально. Специалистами ведомства в минувшем году привлечено к ответственности 127 таких точек, вынесено постановлений о взысканиях на общую сумму 3 млн рублей.
Участники совещания отметили, что в настоящее время суммы штрафов за незаконную деятельность крайне невелики – от 500 до 2000 рублей.
«Тема незаконного предпринимательства остается очень больной. Могу сказать, что недавно Правительство области направило в федеральный центр предложения по ужесточению ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Важнейшей задачей власти остается помощь и поддержка бизнеса, но в отношении нарушителей закона меры должны быть самые жесткие, это чтобы у людей, которые осуществляют или планируют организовать подобную деятельность, такие намерения не возникали», - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Плановые и внеплановые проверки ведет в отношении предпринимателей министерство промышленности и торговли региона. Как лицензионный орган, министерство имеет право отзывать лицензии, в этом году такая мера была применена в отношении двух торговых организаций. Первый вице-губернатор поручил министерству регулярно представлять отчет о проверках и конкретных мерах в отношении недобросовестных продавцов.
На заседании подробно обсудили меры по противодействию незаконному обороту табачной продукции. За первое полугодие надзорные органы проверили 183 объекта торговли. Нарушения отмечены почти в 9 из 10 торговых точек, которые посетили инспекторы, назначены штрафы на общую сумму 609 тысяч рублей, конфискована продукция почти на 700 тысяч рублей.
Более ста проверок, в том числе совместных с органами внутренних дел, проведены Роспотребнадзором в отношении организаций, продающих некурительную никотинсодержащую продукцию. Изъято 283 партии таких товаров. В суды направлено 22 иска о блокировке сайтов, распространяющих «снюсы».
Обсудили и вопрос борьбы с распространением курительных смесей («спайсов»). Важным результатом работы надзорных органов стало то, что за последний год в регионе не было ни одного случая острого отравления спайсами.
Члены комиссии отметили, что на законодательном уровне введена следующая мера защиты потребителей – при покупке алкогольной или табачной продукции контрольно-кассовый аппарат выдается покупателю чек, маркированный буквой «Н». Это означает, что товар имеет все необходимые документы и покупка безопасна. Кроме того, на упаковке качественных товаров, как правило, имеется QR-код, с помощью которого можно получить максимум информации о продукте. Эксперты призвали жителей региона и представителей общественности активнее пользоваться этими инструментами при выборе товаров.
Подводя итоги совещания, Виктор Кудряшов подчеркнул – эффективная работа по противодействию незаконному обороту продукции возможна только при условии слаженной работы и взаимодействия всех ведомств: исполнительной власти, надзорных организаций, органов внутренних дел, сообщает пресс-служба облправительства.
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