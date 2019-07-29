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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самарской области более одной тысячи работников старшего поколения бесплатно получают новую профессию и повышают квалификацию

29 июля 2019 12:31
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В Самарской области более одной тысячи работников старшего поколения бесплатно получают новую профессию и повышают квалификацию В регионе обсудили повышение конкурентоспособности на рынке труда и сохранение занятости людей старшего поколения.
В регионе обсудили повышение конкурентоспособности на рынке труда и сохранение занятости людей старшего поколения.

Под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова прошло заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу социально-экономической ситуации и занятости населения в Самарской области.
Цель рабочей группы – оперативное реагирование на изменения в социально-экономической сфере и принятие управленческих решений по ее устойчивому развитию.

Во вступительном слове Александр Фетисов сообщил, что благодаря инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе принят комплекс мер социальной поддержки граждан данной категории.
«Учитывая риски потери работы и сложности при трудоустройстве по достижении определенного возраста, региональным правительством утверждена «дорожная карта» по содействию занятости работников предпенсионного возраста, в рамках которой прорабатываются механизмы повышения конкурентоспособности людей старшего возраста», – сообщил Александр Борисович.
Единый подход включает в себя и работу по повышению качества подготовки кадров, в первую очередь, среди людей старшего поколения, настроенных на профессиональное долголетие.
В выполнение данных задач помогут и национальные проекты, к реализации которых регион активно подключился с этого года. Социально направленным национальным проектом является «Демография», одним из мероприятий которого является всесторонняя поддержка старшего поколения, в том числе среди работников возрастной категории 50+.
Так, в рамках нацпроекта будет организовано обучение свыше 1 тысячи граждан предпенсионного возраста с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда. На 2019 год предусмотрены средства в размере 73,6 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов.

По информации министерства труда Самарской области, реализация мероприятия предусматривает 2 механизма:
– предоставление субсидий работодателям в целях возмещения затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста;
– организация обучения граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости.
В настоящее время заключены договоры на обучение 1096 работников (102% от плановой численности участников мероприятия) таких предприятий региона, как ПАО «АВТОВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Лада – ИМИДЖ», АО «Самарских электромеханический завод», ООО «Самарский стройфарфор», ЗАО «АКОМ», ООО «ТПВ РУС» и т.д. Приступили к обучению 407 человек.
Обучение организовано как по рабочим профессиям, так и по специальностям служащих с учетом производственной потребности работодателей. В настоящее время обучение осуществляется по направлениям: слесарь-сборщик, слесарь МСР, тракторист-машинист, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, финансовое планирование и бюджетирование в организации, управление персоналом, контрактный управляющий, архивное дело.
Кроме того, активно прорабатывается вопрос вовлечения в мероприятие и муниципальных предприятий. Так, в настоящее время участвуют в мероприятии 7 предприятий, ожидается заключение договоров еще с 16 организациями на обучение работников предпенсионного возраста.

Помимо нацпроекта «Демография», работа с людьми старшего возраста, желающих продолжить или возобновить трудовую жизнь, продолжается и в рамках основной деятельности службы занятости. Своими результатами на совещании поделился центр занятости Самары.

Наиболее эффективной формой является проведение индивидуальной работы с гражданами данной категории. С сентября 2018 года в центре занятости для граждан предпенсионного возраста работает консультационный пункт по вопросам трудоустройства, обучения, открытия собственного дела, а также вопросам соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста. С начала 2019 года в центр занятости обратились 762 гражданина данной категории, все получили индивидуальные консультации.
По результатам проведенной в текущем году работы были трудоустроены 214 граждан, получили профориентационные услуги 584 гражданина, было организовано временное трудоустройство 92 граждан данное категории, 2 открыли собственное дело, приступили к обучению 12 человек из числа безработных. Проводятся специализированные ярмарки вакансий.
В заключении Александр Фетисов обратил внимание членов рабочей группы на необходимость продолжения межведомственного взаимодействия, а также работы по максимальному охвату предприятий Самарской области, на которых осуществляют работу люди предпенсионного возраста, профобучению данной категории, сообщает Минтрукда региона.


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Комментарии



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В Самарской области более одной тысячи работников старшего поколения бесплатно получают новую профессию и повышают квалификацию В регионе обсудили повышение конкурентоспособности на рынке труда и сохранение занятости людей старшего поколения.
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