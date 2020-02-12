В Самаре обсудят Правила Хартий АПК и АТС

122

Участниками рынков АПК и АТС отмечается несоответствие некоторых требований Правил действующему законодательству РФ.



Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 13 февраля 2020 г. в 11.00 на площадке Самарского бизнес-инкубатора (г. Самара, ул. Главная, д. 3, конференц-зал) проводит совещание - круглый стол на тему: «Правила Хартий АПК и АТС. Законность применения и ограничительные факторы для развития малого и среднего предпринимательства».



На мероприятии будут обсуждаться вопросы применения Правил привлечения автотранспортных услуг в сфере АПК и, разработанных и внедряемых Федеральной налоговой службой РФ совместно с Хартией АПК, конструкций видов договоров на приобретение автотранспортных услуг, а также типовых форм таких договоров.

Поводом к проведению совещания послужили материалы и итоги рабочих встреч, проведенных инспекциями ФНС России по Самарской области с участниками рынка АПК, с уведомлением последних о рекомендации налоговых органов к обязательной необходимости применения Правил.



При этом участниками рынков АПК и АТС отмечается несоответствие некоторых требований Правил действующему законодательству РФ, а также недостаточность либо отсутствие информирования участников рынка АПК и АТС как со стороны районных ИФНС, так и со стороны Управления ФНС РФ по Самарской области об утвержденном порядке правоприменения Правил.



Данное мероприятие проводится в целях обсуждения и урегулирования вопросов применения Правил, возможных последствий и перспектив развития рынка АТС и АПК в регионе.

В совещании примет участие член Комитета по сельскому хозяйству Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» М.Н. Марышев, Председатель Самарского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» И.И. Титова, руководитель Управления ФНС РФ по Самарской области О.А. Крикова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Е.Н.Борисов, представитель прокуратуры Самарской области и Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.

