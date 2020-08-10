В Особой экономической зоне «Тольятти» производят продукцию из инновационных материалов

163

Предприятие по созданию изделий из композитных материалов ООО «ПМ-Композит» открылось на площадке ОЭЗ «Тольятти» в октябре 2019 года. Старт новому современному производству дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.На торжественном открытии предприятия глава региона особо отметил, что инвестор строительства завода - представитель самарского бизнеса. ООО «ПМ-Композит» входит в группу компаний «ПМ-Групп» и является дочерним предприятием самарского ОАО «Завод Продмаш» — одного из лидеров рынка по производству металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры.«Мы рады здесь приветствовать инвесторов из разных стран и регионов нашей страны, но очень важно, чтобы и бизнес Самарской области вкладывал средства в территорию особой экономической зоны. Это показатель доверия бизнеса к тем условиям, которые создают сегодня федеральные и региональные органы власти», — подчеркнул Дмитрий Азаров.В настоящее время на производстве занято 128 человек. Продуктовая линейка предприятия представлена широким ассортиментом изделий для автомобильной, железнодорожной, энергетической отраслей, а также промышленного строительства, судостроения.По словам менеджера по производству ООО «ПМ-Композит» Михаила Кобленкова, для создания своей продукции здесь используют инновационные материалы. «Мы разработали собственную коллекцию кухонных моек, для создания которых применяли аллюмарин – материал с запатентованной формулой на основе кварцевой смеси и полиэфирной смолы, с добавлением еще одного, секретного ингредиента. Аллюмарин является легким, но при этом весьма прочным», - рассказал он.Как отметил исполнительный директор предприятия Константин Перевертов, выбор в пользу Особой экономической зоны «Тольятти» был сделан руководством «ПМ-Композит» неслучайно – площадка продемонстрировала свои конкурентные преимущества по многим направлениям.«Нас привлекли интересные налоговые преференции, месторасположение, достаточно интересная инфраструктура: здесь будут развиваться дороги, в скором времени появится железнодорожная ветка. Правительство Самарской области создает все условия для развития бизнеса, создавая и развивая подобные инвестиционные площадки», - заметил Константин Перевертов.«Особая экономическая зона сегодня - флагманский региональный проект, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В прошлом году была защищена программа развития ОЭЗ, были спроектированы и запланированы мероприятия по расширению инфраструктурного комплекса инвестиционной площадки. Второе глобальное направление - это строительство индустриальных парков в рамках ОЭЗ, то есть создание производственных корпусов под запросы конкретных инвесторов».Резиденты индустриального парка вправе рассчитывать на меры стимулирования как Минэкономразвития РФ, которое курирует все ОЭЗ страны, так и Минпромторга РФ, ответственного за создание и развитие индустриальных парков в регионах. А благодаря включению ОЭЗ в границы Тольятти, компании, размещающие здесь свои производства, смогут рассчитывать на поддержку Фонда развития моногородов.