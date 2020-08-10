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В Особой экономической зоне «Тольятти» производят продукцию из инновационных материалов

10 августа 2020 11:28
163
В Особой экономической зоне «Тольятти» производят продукцию из инновационных материалов
Продуктовая линейка предприятия представлена широким ассортиментом изделий. 

Предприятие по созданию изделий из композитных материалов ООО «ПМ-Композит» открылось на площадке ОЭЗ «Тольятти» в октябре 2019 года. Старт новому современному производству дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На торжественном открытии предприятия глава региона особо отметил, что инвестор строительства завода - представитель самарского бизнеса. ООО «ПМ-Композит» входит в группу компаний «ПМ-Групп» и является дочерним предприятием самарского ОАО «Завод Продмаш» — одного из лидеров рынка по производству металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры.
«Мы рады здесь приветствовать инвесторов из разных стран и регионов нашей страны, но очень важно, чтобы и бизнес Самарской области вкладывал средства в территорию особой экономической зоны. Это показатель доверия бизнеса к тем условиям, которые создают сегодня федеральные и региональные органы власти», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В настоящее время на производстве занято 128 человек. Продуктовая линейка предприятия представлена широким ассортиментом изделий для автомобильной, железнодорожной, энергетической отраслей, а также промышленного строительства, судостроения.

По словам менеджера по производству ООО «ПМ-Композит» Михаила Кобленкова, для создания своей продукции здесь используют инновационные материалы. «Мы разработали собственную коллекцию кухонных моек, для создания которых применяли аллюмарин – материал с запатентованной формулой на основе кварцевой смеси и полиэфирной смолы, с добавлением еще одного, секретного ингредиента. Аллюмарин является легким, но при этом весьма прочным», - рассказал он.

Как отметил исполнительный директор предприятия Константин Перевертов, выбор в пользу Особой экономической зоны «Тольятти» был сделан руководством «ПМ-Композит» неслучайно – площадка продемонстрировала свои конкурентные преимущества по многим направлениям.
«Нас привлекли интересные налоговые преференции, месторасположение, достаточно интересная инфраструктура: здесь будут развиваться дороги, в скором времени появится железнодорожная ветка. Правительство Самарской области создает все условия для развития бизнеса, создавая и развивая подобные инвестиционные площадки», - заметил Константин Перевертов.
«Особая экономическая зона сегодня - флагманский региональный проект, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В прошлом году была защищена программа развития ОЭЗ, были спроектированы и запланированы мероприятия по расширению инфраструктурного комплекса инвестиционной площадки. Второе глобальное направление - это строительство индустриальных парков в рамках ОЭЗ, то есть создание производственных корпусов под запросы конкретных инвесторов».

Резиденты индустриального парка вправе рассчитывать на меры стимулирования как Минэкономразвития РФ, которое курирует все ОЭЗ страны, так и Минпромторга РФ, ответственного за создание и развитие индустриальных парков в регионах. А благодаря включению ОЭЗ в границы Тольятти, компании, размещающие здесь свои производства, смогут рассчитывать на поддержку Фонда развития моногородов.

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Спорт в регионе
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9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа.
9 августа 2020  18:03 
Дмитрий Азаров дал старт строительству футбольного манежа около стадиона «Самара Арена»
9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа.  Политика региона
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9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа.
9 августа 2020  18:03 
Дмитрий Азаров дал старт строительству футбольного манежа около стадиона «Самара Арена»
9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа.  Политика региона
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В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии.
8 августа 2020  18:30 
Дмитрий Азаров вручил награды победителям и призерам турнира «Оранжевый мяч»
В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии.  Спорт в регионе
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Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
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7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
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7 августа 2020  15:17
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с предприятиями Калужской области
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.  Новости Тольятти
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