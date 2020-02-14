В АПК Самарской области внедряют IT-технологии
14 февраля 2020 13:11
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В регионе работает программа ГИС АПК, разработан комплекс "Электронный агроном". Сельхозтоваропроизводители активно
В Послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин поставил задачу правительству и депутатам Госдумы ускорить рассмотрение так называемого технологического законодательного пакета: "Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных". Глава государства также подчеркнул необходимость поддержки высокотехнологичного экспорта и расширения спроса на инновации внутри страны. "Считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. При этом установить требование, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства", — подчеркнул Владимир Путин.
Губернатор Дмитрий Азаров особое внимание в цифровом развитии отраслей уделяет сельскому хозяйству. Глава региона назвал в числе важнейших направлений — внедрение технологий умного земледелия, пишет "Волжская коммуна".
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Герасенков рассказал, что Самарская область еще в 2007 году начала цифровизацию сельского хозяйства. Он напомнил, что в 2009 году был разработан и внедрен программный продукт — геоинформационная система ГИС АПК: "Наш регион — один из немногих субъектов России, где есть "электронная история" всех полей области с указанием границ участков и видов возделываемых культур. Сейчас мы пытаемся сделать эту систему более доступной для аграриев. В этом году мы планируем разработать веб-версию, с помощью которой сельхозпроизводители смогут оперативно получить доступ к информации о границах участков, получать спутниковые данные о происходящем на поле, проведенному комплексу агротехнических мероприятий, в том числе по агрохимобследованиям. В этом ресурсе аграрии смогут также получить научную рекомендацию по формированию севооборота". Замминистра уверен, что научно обоснованный подход при соблюдении всех рекомендаций позволит увеличить производственные показатели, в частности прогнозируется рост урожайности до 15%. Выход программного продукта запланирован на 2021 год.
Электронная агронавигация
При грантовой поддержке правительства Самарской области ученые Самарского университета на базе системы ГИС АПК разработали программный продукт "Электронный агроном". Комплекс точного земледелия постоянно развивается и получает новые опции. С помощью системы ведется оценка состояния посевов по данным снимков из космоса, анализируются показатели температуры, влажности и осадков. "Электронный агроном" учитывает типы и качество посевов на этом поле в предыдущие годы, текущее состояние почвы и даже рельеф местности. Программный комплекс занимается рациональным планированием структуры посевных площадей, прогнозированием урожайности на различных этапах — от сева до уборки, а также контролем и анализом данных по собранному урожаю — во время и после уборочной кампании. Площадь одновременно анализируемых посевов — от 100 до 1 млн га.
"Этот программный комплекс в сфере агропрома сейчас активно развивается. Благодаря ему агрономы и сотрудники Минсельхоза имеют полную актуальную картину сельскохозяйственных посевов, что позволяет увеличить точность и эффективность использования ресурсов, — рассказал один из разработчиков системы, доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрей Чернов. — Теперь мы добавили в систему такую опцию, как прогнозирование урожайности, и выходим на планирование севооборота. То есть комплексная система, учитывая множество факторов, будет помогать сельхозпроизводителям принимать обоснованные решения в своей деятельности".
"Цифровой" урожай
В сельхозпроизводство активно внедряется агрометеостанция — автономная цифровая станция мониторинга как погодных условий, так и состояния грунта, влажности почвы, уровня воды. Это инновационная разработка ученых Самарского аграрного университета (СамГАУ) и компании ООО "Кайпос". В своей работе ее используют 12 сельскохозяйственных предприятий региона в качестве элемента точного земледелия. Эта агрометеостанция собирает разнообразные данные с помощью датчиков и беспроводных сенсорных узлов на расстоянии до 3 км и посылает их на веб-платформу www.agrokeep.com. Станция использует алгоритм определения вероятности появления вредных объектов на сельскохозяйственных культурах, а также модель агрономического прогноза погоды. Модели можно редактировать с учетом территории. Директор малого инновационного предприятия "Агровектор-С", доцент кафедры сельхозмашин и механизации животноводства Самарского государственного аграрного университета Сергей Васильев рассказал об основных функциях этого аппарата: "Станция позволяет получать прогноз погоды, а также прогнозирует возникновение заболеваний и вредителей, проводит анализ водного баланса, определяет оптимальное время применения удобрений и орошения. 80% используемых для этого датчиков — разработки ученых аграрного университета". По словам эксперта, этот комплекс состоит из аппаратной и программной частей. Аппаратная часть — это набор стандартных датчиков: скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха, осадкомер. Для оптимизации орошения предлагаются датчики влажности и температуры почвы. Для прогноза заболеваемости имеется датчик увлажнения листа. Программная часть характеризуется широким функционалом. Здесь можно узнать и оптимальное время применения пестицидов, и прогноз возникновения вредителей и болезней, также создать "Дневник агронома". Данные хранятся несколько лет, затем архивируются.
Агроном безенчукского хозяйства ООО "Скорпион" Александр Статин отметил, что эта агрометеостанция, исходя из погодных параметров, дает ценные прогнозы по появлению на полях вредителей и болезней, а также прогнозирует запасы влаги в почве. "У нас пока одна базовая станция, — сказал специалист. — Мы установили ее в мае прошлого года и уже смогли оценить эффективность работы. Она дает прогнозы и рекомендации по всем нашим полям с морковью, картофелем и луком. Например, благодаря прогнозу по развитию патогенов, мы обоснованно используем средства химической защиты растений. А исходя из прогнозируемых запасов влаги и рекомендаций по поливу, проводим необходимое орошение, не превышающее потребностей земли".
Цифровая корова
Самарская IT-разработка — интерактивный 3D-атлас крупного рогатого скота — стал одной из особенностей экспозиции Самарского региона на международной выставке-ярмарке "Зеленая неделя-2020" в Берлине в январе этого года и вызвал большой интерес у европейских партнеров.
Это совместная разработка Самарского государственного аграрного университета и Самарского государственного медуниверситета. Интерактивный 3D-атлас используется в процессе обучения студентов ветеринарных специальностей и дает возможность изучать кожную, костную, мышечную системы и связочный аппарат коровы. Есть возможность детализировать и сегментировать органы, изучать их расположение и функционал, демонстрировать их.
Денис Герасенков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:
— Второй год аграрии региона получают субсидии на возмещение расходов по внедрению в работу элементов точного земледелия и элементов для отслеживания транспортных средств — агронавигаторов. Благодаря господдержке компенсируется около 40% затрат. Так, в 2019 году было просубсидировано приобретение более 500 специальных устройств и приборов. Значительная часть аграриев губернии используют элементы точного земледелия, что оптимизирует затраты, например, на ГСМ, до 30%. Для получения субсидии можно подавать заявки в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.
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