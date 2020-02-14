Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре 29 человек тушили пожар в доме на ул. Галактионовской
В Самаре 29 человек тушили пожар в доме на ул. Галактионовской
В Самарской области при заливке катка чуть не затопили соседние дома
В Самарской области при заливке катка чуть не затопили соседние дома
Новокуйбышевские полицейские по горячим следам раскрыли кражу велосипеда
Новокуйбышевские полицейские по горячим следам раскрыли кражу велосипеда
У российских законодателей дошли руки до гаражной амнистии
У российских законодателей дошли руки до «гаражной амнистии»
В Самаре дан старт фестивалю Самарская студенческая весна 2020
В Самаре дан старт фестивалю «Самарская студенческая весна 2020»
Улицу Мичурина в Самаре частично перекроют на семь месяцев Там проведут ремонт.
Улицу Мичурина в Самаре частично перекроют на семь месяцев
В АПК Самарской области внедряют IT-технологии Цифровизация сельского хозяйства региона идет полным ходом.
В АПК Самарской области внедряют IT-технологии
В Самарской таможне состоялось координационное совещание с налоговыми органами
В Самарской таможне состоялось координационное совещание с налоговыми органами
сегодня  Пятница, 14 февраля, 14:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/02:
USD 63.6
0.55
EUR 69.18
0.4
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В АПК Самарской области внедряют IT-технологии

14 февраля 2020 13:11
55
В АПК Самарской области внедряют IT-технологии Цифровизация сельского хозяйства региона идет полным ходом.
Цифровизация сельского хозяйства региона идет полным ходом.

В регионе работает программа ГИС АПК, разработан комплекс "Электронный агроном". Сельхозтоваропроизводители активно 
В Послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин поставил задачу правительству и депутатам Госдумы ускорить рассмотрение так называемого технологического законодательного пакета: "Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных". Глава государства также подчеркнул необходимость поддержки высокотехнологичного экспорта и расширения спроса на инновации внутри страны. "Считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. При этом установить требование, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства", — подчеркнул Владимир Путин.

Губернатор Дмитрий Азаров особое внимание в цифровом развитии отраслей уделяет сельскому хозяйству. Глава региона назвал в числе важнейших направлений — внедрение технологий умного земледелия, пишет "Волжская коммуна".

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Герасенков рассказал, что Самарская область еще в 2007 году начала цифровизацию сельского хозяйства. Он напомнил, что в 2009 году был разработан и внедрен программный продукт — геоинформационная система ГИС АПК: "Наш регион — один из немногих субъектов России, где есть "электронная история" всех полей области с указанием границ участков и видов возделываемых культур. Сейчас мы пытаемся сделать эту систему более доступной для аграриев. В этом году мы планируем разработать веб-версию, с помощью которой сельхозпроизводители смогут оперативно получить доступ к информации о границах участков, получать спутниковые данные о происходящем на поле, проведенному комплексу агротехнических мероприятий, в том числе по агрохимобследованиям. В этом ресурсе аграрии смогут также получить научную рекомендацию по формированию севооборота". Замминистра уверен, что научно обоснованный подход при соблюдении всех рекомендаций позволит увеличить производственные показатели, в частности прогнозируется рост урожайности до 15%. Выход программного продукта запланирован на 2021 год.
Электронная агронавигация

При грантовой поддержке правительства Самарской области ученые Самарского университета на базе системы ГИС АПК разработали программный продукт "Электронный агроном". Комплекс точного земледелия постоянно развивается и получает новые опции. С помощью системы ведется оценка состояния посевов по данным снимков из космоса, анализируются показатели температуры, влажности и осадков. "Электронный агроном" учитывает типы и качество посевов на этом поле в предыдущие годы, текущее состояние почвы и даже рельеф местности. Программный комплекс занимается рациональным планированием структуры посевных площадей, прогнозированием урожайности на различных этапах — от сева до уборки, а также контролем и анализом данных по собранному урожаю — во время и после уборочной кампании. Площадь одновременно анализируемых посевов — от 100 до 1 млн га.

"Этот программный комплекс в сфере агропрома сейчас активно развивается. Благодаря ему агрономы и сотрудники Минсельхоза имеют полную актуальную картину сельскохозяйственных посевов, что позволяет увеличить точность и эффективность использования ресурсов, — рассказал один из разработчиков системы, доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрей Чернов. — Теперь мы добавили в систему такую опцию, как прогнозирование урожайности, и выходим на планирование севооборота. То есть комплексная система, учитывая множество факторов, будет помогать сельхозпроизводителям принимать обоснованные решения в своей деятельности".
"Цифровой" урожай

В сельхозпроизводство активно внедряется агрометеостанция — автономная цифровая станция мониторинга как погодных условий, так и состояния грунта, влажности почвы, уровня воды. Это инновационная разработка ученых Самарского аграрного университета (СамГАУ) и компании ООО "Кайпос". В своей работе ее используют 12 сельскохозяйственных предприятий региона в качестве элемента точного земледелия. Эта агрометеостанция собирает разнообразные данные с помощью датчиков и беспроводных сенсорных узлов на расстоянии до 3 км и посылает их на веб-платформу www.agrokeep.com. Станция использует алгоритм определения вероятности появления вредных объектов на сельскохозяйственных культурах, а также модель агрономического прогноза погоды. Модели можно редактировать с учетом территории. Директор малого инновационного предприятия "Агровектор-С", доцент кафедры сельхозмашин и механизации животноводства Самарского государственного аграрного университета Сергей Васильев рассказал об основных функциях этого аппарата: "Станция позволяет получать прогноз погоды, а также прогнозирует возникновение заболеваний и вредителей, проводит анализ водного баланса, определяет оптимальное время применения удобрений и орошения. 80% используемых для этого датчиков — разработки ученых аграрного университета". По словам эксперта, этот комплекс состоит из аппаратной и программной частей. Аппаратная часть — это набор стандартных датчиков: скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха, осадкомер. Для оптимизации орошения предлагаются датчики влажности и температуры почвы. Для прогноза заболеваемости имеется датчик увлажнения листа. Программная часть характеризуется широким функционалом. Здесь можно узнать и оптимальное время применения пестицидов, и прогноз возникновения вредителей и болезней, также создать "Дневник агронома". Данные хранятся несколько лет, затем архивируются.

Агроном безенчукского хозяйства ООО "Скорпион" Александр Статин отметил, что эта агрометеостанция, исходя из погодных параметров, дает ценные прогнозы по появлению на полях вредителей и болезней, а также прогнозирует запасы влаги в почве. "У нас пока одна базовая станция, — сказал специалист. — Мы установили ее в мае прошлого года и уже смогли оценить эффективность работы. Она дает прогнозы и рекомендации по всем нашим полям с морковью, картофелем и луком. Например, благодаря прогнозу по развитию патогенов, мы обоснованно используем средства химической защиты растений. А исходя из прогнозируемых запасов влаги и рекомендаций по поливу, проводим необходимое орошение, не превышающее потребностей земли".
Цифровая корова

Самарская IT-разработка — интерактивный 3D-атлас крупного рогатого скота — стал одной из особенностей экспозиции Самарского региона на международной выставке-ярмарке "Зеленая неделя-2020" в Берлине в январе этого года и вызвал большой интерес у европейских партнеров.

Это совместная разработка Самарского государственного аграрного университета и Самарского государственного медуниверситета. Интерактивный 3D-атлас используется в процессе обучения студентов ветеринарных специальностей и дает возможность изучать кожную, костную, мышечную системы и связочный аппарат коровы. Есть возможность детализировать и сегментировать органы, изучать их расположение и функционал, демонстрировать их.

Денис Герасенков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

— Второй год аграрии региона получают субсидии на возмещение расходов по внедрению в работу элементов точного земледелия и элементов для отслеживания транспортных средств — агронавигаторов. Благодаря господдержке компенсируется около 40% затрат. Так, в 2019 году было просубсидировано приобретение более 500 специальных устройств и приборов. Значительная часть аграриев губернии используют элементы точного земледелия, что оптимизирует затраты, например, на ГСМ, до 30%. Для получения субсидии можно подавать заявки в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
14 февраля 2020  13:11
В АПК Самарской области внедряют IT-технологии Цифровизация сельского хозяйства региона идет полным ходом.
В АПК Самарской области внедряют IT-технологии
Цифровизация сельского хозяйства региона идет полным ходом.  Экономика региона
52
14 февраля 2020  09:39
В Тольятти проходит Вторая международная научно-техническая конференция Battery Innovation 2020
В Тольятти проходит Вторая международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020»
 В течение двух дней ключевые вопросы отрасли обсуждаются на площадке технопарка «Жигулевская долина». Экономика региона
126
13 февраля 2020  11:50
Индустриальный парк Чапаевск открывает двери для инвесторов
Индустриальный парк «Чапаевск» открывает двери для инвесторов
Областным правительством реализуется комплекс мер по улучшению инвестиционного климата региона.  Экономика региона
212
Весь список
Финансы и Банки
13 февраля 2020  18:30
Накануне Дня всех влюбленных 5% россиян сообщили о планах вступить в брак в 2020 году.
Города Поволжья вошли в рейтинг самых «свадебных» городов, составленный Сбербанком
Накануне Дня всех влюбленных 5% россиян сообщили о планах вступить в брак в 2020 году.   Финансы и Банки
278
12 февраля 2020  14:28
Более 100 преподавателей IT-специальностей вузов СО приняли участие в лекции по обучению цифровой трансформации на примере опыта Корпоративного университета Сбербанка.
Цифровая трансформация: Сбербанк провёл лекцию для преподавателей самарских ВУЗов
Более 100 преподавателей IT-специальностей вузов СО приняли участие в лекции по обучению цифровой трансформации на примере опыта... Финансы и Банки
359
11 февраля 2020  20:42
Центробанк и Минфин направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка. Сделка пройдет по рыночной цене за счет средств ФНБ.
ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
Центробанк и Минфин направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка. Сделка пройдет по рыночной цене за счет средств ФНБ.  Финансы и Банки
314
Весь список
Строительство
13 февраля 2020  12:40
В Самарской области обсудили улучшение инвестиционного климата с застройщиками
В Самарской области обсудили улучшение инвестиционного климата с застройщиками
По итогам Национального рейтинга 2019 года область вошла в десятку регионов с лучшей динамикой. Строительство
182
13 февраля 2020  10:45
Под Самарой построят дома для обманутых дольщиков Место строительства домов находится в Волжском районе.
Под Самарой построят дома для обманутых дольщиков
Место строительства домов находится в Волжском районе. Строительство
208
12 февраля 2020  13:52
Марат Хуснуллин дал обещание самарским обманутым дольщикам разобраться с недобросовестными застройщиками
Марат Хуснуллин дал обещание самарским обманутым дольщикам разобраться с недобросовестными застройщиками
Земельные участки должны передаваться тем, кто действительно строит. Строительство
439
Весь список
Материалы и технологии
10 февраля 2020  09:28
Особенности металлопроката
 В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
55
5 февраля 2020  08:57
Пресс-формы помогут в массовом изготовлении различных изделий
 Полиоксиметилен имеет другое название полиацеталь или ацеталь. Это универсальный материал, который есть в различных стержнях, плитах и листах. Материалы и технологии
127
30 января 2020  09:43
Насосное оборудование: как выбрать и где купить?
 Насосное оборудование является одним из основных и одним из самых популярных видов оборудования, которое используется практически повсеместно. Материалы и технологии
92
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
161
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
930
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1485
Весь список
Бизнес
11 февраля 2020  14:23
Собственники завода планируют направить до 4,5 млрд рублей инвестиций на развитие производства керамогранитной плитки.
«Самарский Стройфарфор» запустит заводы в Тольятти и Дагестане
 Собственники завода планируют направить до 4,5 млрд рублей инвестиций на развитие производства керамогранитной плитки.  Бизнес
387
8 февраля 2020  15:37
Фирма занимается деятельностью по предоставлению прочих мест для временного проживания.
У Чекмарева и Анцинова пытаются забрать компанию «Лесная горка»
Фирма занимается деятельностью по предоставлению прочих мест для временного проживания.  Бизнес
552
7 февраля 2020  15:59
Бизнес в Болгарии. Как зарегистрировать фирму
 Если вы решили обзавестись бизнесом в Болгарии, данная статья расскажет Вам о различных нюансах его создания.  Бизнес
72
Весь список


Новости компаний
14 февраля 2020  10:11
В Россети Волга работает новый единый номер контакт-центра группы компаний Россети
В «Россети Волга» работает новый единый номер контакт-центра группы компаний «Россети»
Кроме того, о проблемах, связанных с электроснабжением, потребители могут сообщать на портале «Россетей». Новости компаний
120
13 февраля 2020  09:29
В самарском ПАО Кузнецов начали применять 3D-технологии в процессах магниевого литья
В самарском ПАО «Кузнецов» начали применять 3D-технологии в процессах магниевого литья
В литейном производстве внедрен экономичный метод.  Новости компаний
180
12 февраля 2020  11:57
АвтоВАЗ снова сокращает штат сотрудников Это происходит седьмой год подряд.
АвтоВАЗ снова сокращает штат сотрудников
Это происходит седьмой год подряд. Новости компаний
390
11 февраля 2020  18:37
Они не помогли убить Telegram.
Роскомнадзор разблокировал 2 млн IP-адресов
Они не помогли убить Telegram.  Новости компаний
301
Весь список
IT и Коммуникации
13 февраля 2020  18:39
Игра World of Tanks
 Существует масса компьютерных игр. Весьма популярна игра World of Tanks. Игре – пять лет. И за это время она завоевала невероятную популярность. IT и Коммуникации
40
11 февраля 2020  14:31
Игровая индустрия стремительное развитие
 Как стало известно из материалов на сайте  dailyonline . Вот уже скоро будет, как пятьдесят лет как была создана индустрия видеоигр. Со времён появления аркады под... IT и Коммуникации
42
7 февраля 2020  16:01
Раскрутка Ютуб канала – особенности
 В современном мире многие блогеры заинтересованы в раскрутке канала YouTube. Важно набрать подписчиков. Ведь необходимо, чтобы как можно больше людей... IT и Коммуникации
68
Весь список
Транспорт
14 февраля 2020  13:42
У российских законодателей дошли руки до гаражной амнистии
У российских законодателей дошли руки до «гаражной амнистии»
В случае принятия законопроекта он вступит в силу в 2021 году. Транспорт
51
13 февраля 2020  15:50
При онлайн-покупке электронных билетов на поезда дальнего следования пассажирам предоставляется возможность электронной регистрации.
Доля электронных продаж билетов на поезда КбшЖД превысила 66,5% в январе 2020 года
При онлайн-покупке электронных билетов на поезда дальнего следования пассажирам предоставляется возможность электронной регистрации.   Транспорт
270
13 февраля 2020  13:30
В Самаре запретят по ночам ездить по Фрунзенскому мосту
В Самаре запретят по ночам ездить по Фрунзенскому мосту
Перекрывать движение будут в период с 21:00 до 6:00. Транспорт
238
12 февраля 2020  13:19
К 105-летию открытия трамвайного движения в Самаре выпущены новые транспортные карты
К 105-летию открытия трамвайного движения в Самаре выпущены новые транспортные карты
Тираж новых карт с соответствующей символикой составил 1000 экземпляров.  Транспорт
213
Весь список
Предпринимательство
17 декабря 2019  21:23
Выгодные займы под залог ПТС от компании
Выгодные займы под залог ПТС от компании "Автозайм"
 Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
268
16 декабря 2019  09:25
Крышная установка – особенности
 Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является  изготовление крышной установки .  Предпринимательство
316
11 декабря 2019  11:31
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
 Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов).  Предпринимательство
228
Весь список
Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
134
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
675
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2580
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1017
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2087
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1601
Весь список

Фоторепортажи
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
431
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1201
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1697
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1707
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
2046
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3165
Весь список

Мероприятия
На лыжно-биатлонной трассе «Беркут» в селе Камышла состоятся соревнования по пневмо-биатлону - 2020
Известна программа «Время Тольятти-2020» на предстоящие выходные
В ДК «Победа» состоится концерт народного хора украинской песни «Проминь»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные