Успешно размещен выпуск государственных облигаций Самарской области 2020 года

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В соответствии с Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» одним из основных источников финансирования дефицита областного бюджета в текущем году являются средства от размещения облигационного займа в объеме 5 млрд. рублей. Cредства от размещения облигаций направляются на погашение более дорогих заимствований прошлых лет.11 августа 2020 года на ПАО Московская Биржа состоялось размещение государственных облигаций Самарской области 2020 года серии 35015.В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 6 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 24 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2022 году – 30%, в 2024 году – 30%, в 2025 году – 20%, в 2026 году – 20%.Это пятнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: АО Сбербанк КИБ, ПАО Совкомбанк.В ходе процедуры сбора заявок было подано 28 заявок на общую сумму свыше 22 млрд. рублей, т.е. спрос превысил предложение в 4,5 раза. Эмитент принял решение удовлетворить 18 заявок на общую сумму 5 млрд. рублей. Ставка купона колебалась в диапазоне от 6,05% до 5,65% годовых.По результатам сбора заявок ставка купонного дохода установлена эмитентом в размере 5,8% годовых, что является лучшим результатом с момента выхода Самарской области на рынок субфедеральных заимствований (с 2003 года). Итоговая ставка является минимальной среди сопоставимых по параметрам выпусков облигационных займов регионов, размещенных в текущем году.Итоги размещения в очередной раз подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона, как надежного заемщика на рынке долгового капитала, сообщает пресс-служба облправительства.