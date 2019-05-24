Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 24 мая, 20:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/05:
USD 64.49
0.07
EUR 71.84
0
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Социальный шантаж - новая тактика подсудимых по уголовному делу «Тольяттиазота»?

24 мая 2019 17:16
101
Социальный шантаж - новая тактика подсудимых по уголовному делу «Тольяттиазота»
Беглые олигархи Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарские сообщники Андреас Циви и Беат Рупрехт, уже почти два десятилетия паразитирующие на ПАО «Тольяттиазот», очевидно, давно не надеются доказать свою невиновность в суде. Их обвиняют в систематическом занижении цен на основную продукцию завода – аммиак и карбамид – которая позволила подсудимым положить в карман свыше 86 млрд руб. Эти деньги взялись не из воздуха, они были самым прямым образом похищены у предприятия и его миноритарных акционеров. Это уголовное дело с начала 2018 года слушается в Комсомольском районном суде г. Тольятти.

Факт занижения прибыли уже подтвержден шестью вступившими в законную силу решениями арбитражных судов, по которым за 2008-2012 гг. ПАО «Тольяттиазот» было доначислено более 2,5 млрд рублей налогов. До последнего времени адвокаты Махлаев и Циви как могли тянули время в суде, чтобы дать своим клиентам возможность придумать, как выкрутиться из сложившейся ситуации.

И, похоже, выход был найден. В СМИ появилось открытое письмо главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, написанное якобы «трудовым коллективом» ТОАЗа.

«ПАО «Тольяттиазот» злонамеренно вовлечено в судебный процесс в качестве потерпевшего, несмотря на абсурдность обвинений в хищении всей готовой продукции, денежные средства за которую в полном объеме получены на расчетный счет нашего предприятия», — говорится в обращении.

«Те факты, которые мы узнаем от непосредственных участников судебных заседаний и из публикаций в СМИ, заставляют нас беспокоиться за судьбу предприятия, за судьбы каждого из более 4000 сотрудников ПАО «Тольяттиазот», за судьбы наших семей», — указано в обращении.
«Обратите внимание на несправедливость, творящуюся в Комсомольской районном суде Тольятти, и просим Вас предпринять предусмотренные законом меры. Мы просим Вас содействовать в том, чтобы судебные решения были справедливыми, объективными и законными», — отмечено в письме.

Содержание и стиль заявления не оставляют сомнений насчет того, что написано оно было пиарщиками по приказу Махлаев, а рабочих в принудительном порядке заставили его подписать. Точно так же, как 25 лет назад их заставляли продавать Махлаям свои акции ТОАЗа. И сегодня, даже находясь за тысячи километров от завода, Махлаи умудряются прятаться за спинами рабочих, многие из которых никогда в жизни их даже не видели. Сергей Махлай является гражданином США с 1994 г., а Владимир Махлай в 2005 г. сбежал от уголовного преследования в Англию. Трудно поверить, что работающий на ТОАЗе машинист или аппаратчик по ночам вникает в суть взаиморасчетов между ТОАЗом и десятками зарегистрированных в различных юрисдикциях офшоров, и больше всего его волнует, как там дела в суде у Циви и Рупрехта.

Весьма показательно также и нарочитое передергивание фактов. Письмо говорит об «абсурдности обвинений в хищении всей готовой продукции» и в этом с ним трудно не согласиться. Но в этом подсудимых никто и не обвиняет, а обвиняют в хищении средств путем занижения цены продажи, что на данном этапе оспаривать довольно бессмысленно. Также примечательно, что техническое состояние ТОАЗа и его экологические показатели не вызывают у «трудового коллектива» беспокойства за свои семьи, зато суд над беглыми олигархами – вызывает.
Ранее СМИ писали о том, что руководство ТОАЗа рассматривает возможность остановки ТОАЗа и аммиакопровода «Тольятти-Одесса», по которому продукция предприятия поступает на экспорт, с целью поднять рабочих на протесты и надавить на суд. Видимо, когда эти слухи распространились, Махлаи перепугались и отменили остановку. Но от идеи поднять заводчан на протест, чтобы надавить на суд, так и не отказались. Печально, что 4000 рабочих фактически оказались в заложниках у нечистоплотных олигархов, скрывающихся за рубежом, которым ничего не стоит сделать тысячи людских жизней разменной монетой в своих грязных играх.
TLTgorod 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
24 мая 2019  17:16
Социальный шантаж - новая тактика подсудимых по уголовному делу «Тольяттиазота»
Социальный шантаж - новая тактика подсудимых по уголовному делу «Тольяттиазота»?
Беглые олигархи Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарские сообщники Андреас Циви и Беат Рупрехт , уже почти два десятилетия паразитирующие на ПАО... Экономика региона
100
24 мая 2019  09:46
Самарские приставы взыскали со счетов должника-организации средства 681 тысячи рублей
Самарские приставы взыскали со счетов должника-организации средства 681 тысячи рублей
Заработная плата была возвращена 76 работникам предприятия. Экономика региона
143
23 мая 2019  10:42
Вице-губернаторы и зампреды самарского правительства в прошлом году заработали от 2,9 до 10,9 млн
Вице-губернаторы и зампреды самарского правительства в прошлом году заработали от 2,9 до 10,9 млн
Чиновники представили декларации о дохадах. Экономика региона
204
Весь список
Финансы и Банки
24 мая 2019  11:49
Сбербанк запускает Сбер Решения — онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга
Сбербанк запускает «Сбер Решения» — онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга
Новая продуктовая линейка создается на базе компании «Интеркомп», входящей в экосистему Сбербанка. Финансы и Банки
167
23 мая 2019  16:34
На 1 мая 2019 года предприятиям АПК Сбербанком выдано кредитов на 118 млрд рублей, что на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года.
Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом России
На 1 мая 2019 года предприятиям АПК Сбербанком выдано кредитов на 118 млрд рублей, что на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года.  Финансы и Банки
256
23 мая 2019  15:53
Получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях по коду. Услуга поможет банку экономить на комиссиях.
Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС
Получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях по коду. Услуга поможет банку экономить на комиссиях.  Финансы и Банки
289
Весь список
Строительство
24 мая 2019  12:37
Более 700 дольщиков Самарской губернии смогут избавиться от статуса обманутых уже в этом году
Более 700 дольщиков Самарской губернии смогут избавиться от статуса обманутых уже в этом году
Об этом стало известно на заседании общественного совета при региональном министерстве строительства. Строительство
163
22 мая 2019  12:52
Самарский "АвтоВолгастрой" освоит 8,8 млрд руб. на строительстве трассы в Пензенской области
Самарский "АвтоВолгастрой" освоит 8,8 млрд руб. на строительстве трассы в Пензенской области
Протяженность участка составит чуть более 23 км. Строительство
191
22 мая 2019  10:51
Жители старого центра Самары решили обновить свой квартал собственными силами
Жители старого центра Самары решили обновить свой квартал собственными силами
Проект планировки заказан по инициативе жителей 79 квартала. Строительство
201
Весь список
Материалы и технологии
16 мая 2019  19:03
Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
 Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
80
10 апреля 2019  19:30
Трубопровод для нефти и нефтепродуктов
Представляя слово «трубопровод», у большинства людей возникнет в голове представление о каком-то доме. Материалы и технологии
236
2 апреля 2019  18:19
Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
 Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
506
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
311
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1489
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2906
Весь список
Бизнес
21 мая 2019  20:35
В начале 2019 года акции Tesla сильно упали.
Apple почти купила Tesla, но резко передумала
В начале 2019 года акции Tesla сильно упали.  Бизнес
244
20 мая 2019  21:45
Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале.
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала "Супер"
Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале.  Бизнес
453
14 мая 2019  21:16
Шпионскую программу разработала израильская фирма NSO Group, называемая в узких кругах «торговцами кибероружием».
Израильские спецслужбы следили за владельцами iPhone через WhatsApp
Шпионскую программу разработала израильская фирма NSO Group, называемая в узких кругах «торговцами кибероружием».  Бизнес
322
Весь список


Новости компаний
24 мая 2019  14:39
Многодетным семьям будет предложена скидка 20% на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле (взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет).
Многодетные семьи получат скидку на проезд в поездах дальнего следования
Многодетным семьям будет предложена скидка 20% на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле (взрослым и... Новости компаний
133
22 мая 2019  22:40
Отзывать будут машины, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года.
В России отзовут 14,5 тысяч автомобилей Ford Explorer
Отзывать будут машины, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года.  Новости компаний
345
22 мая 2019  13:55
АВТОВАЗ начал производство внедорожного универсала Lada Granta Cross
АВТОВАЗ начал производство внедорожного универсала Lada Granta Cross
Какие двигатели устанавливаются на модель, пока неизвестно. Новости компаний
341
22 мая 2019  11:41
Сумма недоплаченных Тольяттиазотом налогов превысила 3 миллиарда рублей
Сумма недоплаченных «Тольяттиазотом» налогов превысила 3 миллиарда рублей
Предприятие в очередной раз проиграло дело по иску Федеральной налоговой службы. Новости компаний
237
Весь список
IT и Коммуникации
18 апреля 2019  09:19
Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
 Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
186
15 апреля 2019  18:31
Как выбрать усилитель сотовой связи?
Как выбрать усилитель сотовой связи?
 Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
197
28 марта 2019  20:02
Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
 Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью.  IT и Коммуникации
247
Весь список
Транспорт
24 мая 2019  17:27
Renault Sandero – восхитительные загородные пейзажи
Renault Sandero – восхитительные загородные пейзажи
 Новый Renault Sandero ( https://renault-favorit.ru/catalog/new/new-sandero/ ) не приемлет кричащих, выступающих элементов отделки и функционала. Транспорт
34
24 мая 2019  10:43
274 новых пассажирских вагона поступили на железные дороги к началу предстоящих летних перевозок
274 новых пассажирских вагона поступили на железные дороги к началу предстоящих летних перевозок
Еще 537 вагонов будут капитально отремонтированы. Транспорт
138
22 мая 2019  13:36
Автострахование может подорожать
Автострахование может подорожать
Компаниям будет запрещено платить автосервисам, если те допускали ошибки. Транспорт
204
21 мая 2019  13:39
Куйбышевская магистраль расширяет границы деятельности, направленной на профилактику ДТП на переездах
Куйбышевская магистраль расширяет границы деятельности, направленной на профилактику ДТП на переездах
С начала 2019 года на пересечениях ЖД Куйбышевской магистрали и автомобильных дорог зафиксировано 11 ДТП.  Транспорт
320
Весь список
Предпринимательство
23 мая 2019  15:34
Как выбрать барную стойку?
 Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
46
21 мая 2019  10:32
В Самаре пройдет Региональный форум предпринимателей Линия успеха
В Самаре пройдет Региональный форум предпринимателей «Линия успеха»
Участие бесплатное. Предпринимательство
228
23 апреля 2019  14:29
Слухи про Владислава Крючкова. Кто из строителей сможет остаться в Новосибирске?
Слухи про Владислава Крючкова. Кто из строителей сможет остаться в Новосибирске?
 Строительный рынок Новосибирска начинает лихорадить. Многие компании вынуждены будут уйти с рынка- надвигающий кризис под силу пережить только крупным... Предпринимательство
271
Весь список
Видео
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
506
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
466
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
14627
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
581
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
618
6 мая 2019  11:35
Белуха вытащила утонувший iPhone
Белуха вытащила для владельца утонувший iPhone
Инцидент произошел в норвежском море.
В мире
1444
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
410
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
519
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
475
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
898
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
819
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
755
Весь список

Мероприятия
Отделение мобильной офтальмологической помощи будет работать в Елховке
Всероссийская акция #ДоброВСело пройдет в селе Рамено
В Самаре состоится гала-концерта и награждение победителей регионального фестиваля «Творчество. Успех. Радость!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные