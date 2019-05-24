Социальный шантаж - новая тактика подсудимых по уголовному делу «Тольяттиазота»?

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, уже почти два десятилетия паразитирующие на ПАО «Тольяттиазот», очевидно, давно не надеются доказать свою невиновность в суде. Их обвиняют в систематическом занижении цен на основную продукцию завода – аммиак и карбамид – которая позволила подсудимым положить в карман свыше 86 млрд руб. Эти деньги взялись не из воздуха, они были самым прямым образом похищены у предприятия и его миноритарных акционеров. Это уголовное дело с начала 2018 года слушается в Комсомольском районном суде г. Тольятти.Факт занижения прибыли уже подтвержден шестью вступившими в законную силу решениями арбитражных судов, по которым за 2008-2012 гг. ПАО «Тольяттиазот» было доначислено более 2,5 млрд рублей налогов. До последнего времени адвокаты Махлаев и Циви как могли тянули время в суде, чтобы дать своим клиентам возможность придумать, как выкрутиться из сложившейся ситуации.И, похоже, выход был найден. В СМИ появилось открытое письмо главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, написанное якобы «трудовым коллективом» ТОАЗа.«ПАО «Тольяттиазот» злонамеренно вовлечено в судебный процесс в качестве потерпевшего, несмотря на абсурдность обвинений в хищении всей готовой продукции, денежные средства за которую в полном объеме получены на расчетный счет нашего предприятия», — говорится в обращении.«Те факты, которые мы узнаем от непосредственных участников судебных заседаний и из публикаций в СМИ, заставляют нас беспокоиться за судьбу предприятия, за судьбы каждого из более 4000 сотрудников ПАО «Тольяттиазот», за судьбы наших семей», — указано в обращении.«Обратите внимание на несправедливость, творящуюся в Комсомольской районном суде Тольятти, и просим Вас предпринять предусмотренные законом меры. Мы просим Вас содействовать в том, чтобы судебные решения были справедливыми, объективными и законными», — отмечено в письме.Содержание и стиль заявления не оставляют сомнений насчет того, что написано оно было пиарщиками по приказу Махлаев, а рабочих в принудительном порядке заставили его подписать. Точно так же, как 25 лет назад их заставляли продавать Махлаям свои акции ТОАЗа. И сегодня, даже находясь за тысячи километров от завода, Махлаи умудряются прятаться за спинами рабочих, многие из которых никогда в жизни их даже не видели. Сергей Махлай является гражданином США с 1994 г., а Владимир Махлай в 2005 г. сбежал от уголовного преследования в Англию. Трудно поверить, что работающий на ТОАЗе машинист или аппаратчик по ночам вникает в суть взаиморасчетов между ТОАЗом и десятками зарегистрированных в различных юрисдикциях офшоров, и больше всего его волнует, как там дела в суде у Циви и Рупрехта.Весьма показательно также и нарочитое передергивание фактов. Письмо говорит об «абсурдности обвинений в хищении всей готовой продукции» и в этом с ним трудно не согласиться. Но в этом подсудимых никто и не обвиняет, а обвиняют в хищении средств путем занижения цены продажи, что на данном этапе оспаривать довольно бессмысленно. Также примечательно, что техническое состояние ТОАЗа и его экологические показатели не вызывают у «трудового коллектива» беспокойства за свои семьи, зато суд над беглыми олигархами – вызывает.Ранее СМИ писали о том, что руководство ТОАЗа рассматривает возможность остановки ТОАЗа и аммиакопровода «Тольятти-Одесса», по которому продукция предприятия поступает на экспорт, с целью поднять рабочих на протесты и надавить на суд. Видимо, когда эти слухи распространились, Махлаи перепугались и отменили остановку. Но от идеи поднять заводчан на протест, чтобы надавить на суд, так и не отказались. Печально, что 4000 рабочих фактически оказались в заложниках у нечистоплотных олигархов, скрывающихся за рубежом, которым ничего не стоит сделать тысячи людских жизней разменной монетой в своих грязных играх.