Соискателей приглашают на ярмарку вакансий ПАО «ОДК-Кузнецов»

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В среду, 19 августа, крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарской области ПАО «ОДК-Кузнецов» проводит ярмарку вакансий.Ярмарка пройдет с 9:00 до 19:00 по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, д. 31 (пересечение пр. Кирова и Заводского шоссе).В связи с ростом заказов на газотурбинные двигатели для стратегической авиации и наземного применения, реализацией проектов по модернизации и техперевооружению производства, вводу корпусов и цехов в рамках Федерального целевого проекта «Развитие оборонно-промышленного комплекса» ПАО «ОДК-Кузнецов» набирает квалифицированный персонал. На ярмарке будут присутствовать представители всех производственных и административных подразделений предприятия, которые расскажут соискателям о специфике работы, требованиях к сотрудникам, перспективах роста и возможностях обучения. Также на месте можно будет проконсультироваться с представителями кадровой службы и учебного центра предприятия: узнать о молодежных, социальных, стимулирующих, образовательных программах и общественной жизни на одном из самых крупных предприятий Самары.ПАО «ОДК-Кузнецов» принимает активное участие в реализации мероприятий региональных составляющих национальных проектов «Образование» и «Производительность труда и поддержка занятости», которые инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным. Подготовка квалифицированных кадров – важная составляющая стратегии лидерства Самарской области. В настоящее время «ОДК-Кузнецов» осуществляет набор на целевые программы обучения.На ярмарке будут присутствовать и специалисты центра занятости населения г.о. Самара, которые смогут проконсультировать соискателей по вопросам прохождения профориентации, а также вариантам повышения квалификации и получения дополнительного образования. Все госуслуги службы занятости – абсолютно бесплатны.Полную информацию по вакансиям и требованиям к соискателям предоставят руководители производств.

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