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Система «Честный ЗНАК» поможет бороться с контрафактом

4 августа 2020 15:42
270
Система «Честный ЗНАК» поможет бороться с контрафактом
Распространение некачественной и контрафактной продукции – серьёзная проблема как для потребителей, так и производителей товаров.

В целях ликвидации нелегального оборота товаров разработана национальная система маркировки и прослеживания товаров – «Честный ЗНАК» (честныйзнак.рф).

С 1 июля 2020 года в России введена обязательная цифровая маркировка для лекарств, обуви и сигарет, так как товары именно этих категорий подделывают чаще всего. Эти товары не могут быть в продаже без специального знака (за исключением лекарств, выпущенных раньше — они будут обращаться до конца срока годности).
Уполномоченный государством оператор - Центр развития перспективных технологий - присваивает каждому товару уникальный код (Data Matrix или другой тип маркировки), чтобы производитель или импортер разместил его на упаковке товара. Это своеобразный цифровой паспорт. Он позволяет проследить весь путь товара: от производства до прилавка магазина или аптеки. За нарушение правил маркировки товаров с 1 июля 2020 года предусмотрена административная ответственность.

Любой покупатель может отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный ЗНАК» и получить информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав и даже данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое имело место.

Приложение доступно для скачивания: для iOS https://apps.apple.com/ru/app/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA/id1400723804 и Android https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.crptech.mark&hl=ru. Оно распознает штрихкоды, знаки маркировки, QR-коды и коды с фискальных чеков. «Честный ЗНАК» скачали уже более 1 млн раз, проверено свыше 10 млн кодов товаров. В приложении также доступна функция подачи жалобы о нарушении правил маркировки товаров.
Кроме того, «Честный ЗНАК» теперь доступно и в социальной сети ВКонтакте на платформе VK Mini Apps по ссылке https://vk.com/app7513625. В соцсети пока можно проверять только обувь, самую популярную у пользователей продукцию, но в будущем там появятся и остальные товарные категории. Основная идея в том, что пользователям становится доступен весь функционал приложения внутри соцсети, то есть без дополнительной авторизации и скачивания приложения. К тому же, механика соцсети позволяет использовать геймификацию, чтобы мотивировать пользователей проверять больше товаров. Результатами сканирований можно делиться с друзьями, соревнуясь, кто проверит больше товаров. И за такую активность получать баллы, обменивать их на скидки от партнеров, которые в будущем станут доступны вместе с программой лояльности.

Цифровое прослеживание позволит защитить потребителя, гарантируя легальность и качество товаров. Обмануть новый код не получится, он уникален для каждого отдельного товара и защищен специальной криптографической меткой. От внедрения маркировки в выигрыше останутся не только покупатели. С сокращением нелегального оборота легальные производители могут увеличивать долю рынка, что служит оздоровлению конкуренции.
Участникам рынка важно знать: помимо того, что с 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции, Правительством Российской Федерации установлены сроки в отношении маркировки других видов товаров, в частности парфюмерии, шин и покрышек, товаров легкой промышленности, молочной продукции и бутилированной воды, фототоваров. На сайте честныйзнак.рф размещены обучающие материалы по работе с системой.
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Комментарии


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4 августа 2020  16:35 
Дмитрий Азаров встретился с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным
Обсуждалась ситуация в приграничных районах Самарской и Оренбургской областей, связанная с периодическим скоплением у границ иностранных граждан и процессом... Политика региона
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В Самарской области предприниматели могут взять льготные займы под 2,25%
4 августа 2020  15:19 
В Самарской области предприниматели могут взять льготные займы под 2,25%
В регионе субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, оказывают всестороннюю поддержку.  Бизнес
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
4 августа 2020  14:47 
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
 В период с 5 по 7 августа в дневные часы местами по Самарской области ожидается жара 30-33 С. Экология
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Акценты
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию футбола в регионе и дальнейшим планам по работе клуба «Крылья Советов».
4 августа 2020  22:56 
Дмитрий Азаров: «В регионе должна быть выстроена пирамида подготовки профессиональных футболистов»
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию футбола в регионе и дальнейшим планам по работе клуба «Крылья Советов».  Спорт в регионе
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Дмитрий Азаров:
4 августа 2020  22:31 
Виталий Шашков и Геннадий Голубин отправлены в отставку, спортивным директором ФК "КС" будет Сергей Корниленко
Дмитрий Азаров: "Я считаю, что он готов. Он является и символом и патриотом клуба." Спорт в регионе
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Обсуждалась ситуация в приграничных районах Самарской и Оренбургской областей, связанная с периодическим скоплением у границ иностранных граждан и процессом отправки их на Родину
4 августа 2020  16:35 
Дмитрий Азаров встретился с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным
Обсуждалась ситуация в приграничных районах Самарской и Оренбургской областей, связанная с периодическим скоплением у границ иностранных граждан и процессом... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
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3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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3 августа 2020  09:48
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
 Основными направлениями совместной работы станут научная и научно-техническая деятельность, подготовка специалистов предприятия и трудоустройство... Новости Тольятти
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