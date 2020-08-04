Система «Честный ЗНАК» поможет бороться с контрафактом

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В целях ликвидации нелегального оборота товаров разработана национальная система маркировки и прослеживания товаров – «Честный ЗНАК» (честныйзнак.рф).С 1 июля 2020 года в России введена обязательная цифровая маркировка для лекарств, обуви и сигарет, так как товары именно этих категорий подделывают чаще всего. Эти товары не могут быть в продаже без специального знака (за исключением лекарств, выпущенных раньше — они будут обращаться до конца срока годности).Уполномоченный государством оператор - Центр развития перспективных технологий - присваивает каждому товару уникальный код (Data Matrix или другой тип маркировки), чтобы производитель или импортер разместил его на упаковке товара. Это своеобразный цифровой паспорт. Он позволяет проследить весь путь товара: от производства до прилавка магазина или аптеки. За нарушение правил маркировки товаров с 1 июля 2020 года предусмотрена административная ответственность.Любой покупатель может отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный ЗНАК» и получить информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав и даже данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое имело место.Приложение доступно для скачивания: для iOS https://apps.apple.com/ru/app/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA/id1400723804 и Android https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.crptech.mark&hl=ru. Оно распознает штрихкоды, знаки маркировки, QR-коды и коды с фискальных чеков. «Честный ЗНАК» скачали уже более 1 млн раз, проверено свыше 10 млн кодов товаров. В приложении также доступна функция подачи жалобы о нарушении правил маркировки товаров.Кроме того, «Честный ЗНАК» теперь доступно и в социальной сети ВКонтакте на платформе VK Mini Apps по ссылке https://vk.com/app7513625. В соцсети пока можно проверять только обувь, самую популярную у пользователей продукцию, но в будущем там появятся и остальные товарные категории. Основная идея в том, что пользователям становится доступен весь функционал приложения внутри соцсети, то есть без дополнительной авторизации и скачивания приложения. К тому же, механика соцсети позволяет использовать геймификацию, чтобы мотивировать пользователей проверять больше товаров. Результатами сканирований можно делиться с друзьями, соревнуясь, кто проверит больше товаров. И за такую активность получать баллы, обменивать их на скидки от партнеров, которые в будущем станут доступны вместе с программой лояльности.Цифровое прослеживание позволит защитить потребителя, гарантируя легальность и качество товаров. Обмануть новый код не получится, он уникален для каждого отдельного товара и защищен специальной криптографической меткой. От внедрения маркировки в выигрыше останутся не только покупатели. С сокращением нелегального оборота легальные производители могут увеличивать долю рынка, что служит оздоровлению конкуренции.Участникам рынка важно знать: помимо того, что с 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции, Правительством Российской Федерации установлены сроки в отношении маркировки других видов товаров, в частности парфюмерии, шин и покрышек, товаров легкой промышленности, молочной продукции и бутилированной воды, фототоваров. На сайте честныйзнак.рф размещены обучающие материалы по работе с системой.