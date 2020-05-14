Самозанятые Самарской области получат от государства 12130 рублей на уплату налогов

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Жители региона, официально оформившие свою предпринимательскую деятельность как самозанятые, получат государственную поддержку. Президент Владимир Путин в своем обращении 11 мая заявил, что каждый самозанятый гражданин России получит от государства 12130 рублей (МРОТ) на уплату налогов. За счет этого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы, - отметил глава государства.«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить», - подчеркнул Владимир Путин.С введением в 2020 году особого налогового режима для самозанятых, предприниматели региона, работающие на себя, перечисляют налог на доход по фиксированной пониженной ставке: 4 процента от суммы дохода при обслуживании физических лиц и 6 процентов - при сотрудничестве с юридическими лицами. В эту ставку входят также отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. То есть, работая легально, предприниматели получают государственные социальные гарантии, предусмотренные для добросовестных налогоплательщиков: отсчёт трудового стажа, медицинскую помощь и упрощенную систему получения льготных кредитов на развитие.Губернатор Самарской областиподчеркнул, что федеральные меры поддержки анализируются и дополняются на уровне региона исходя из локальных особенностей. «Мы продолжим и впредь изучать ситуацию, откликаясь на запросы бизнеса, искать новые решения и меры поддержки, анализируя при этом решения, принимаемые на федеральном уровне», - отметил глава региона.При регистрации в приложении «Мой налог» государство уже подарило всем самозанятым бонус в размере 10 000 рублей, который также списывается в виде налоговых отчислений. Дополнительная помощь в размере 12130 рублей станет подспорьем для этих категорий граждан. Видеограф Евгений Гаппов отмечает, поддержка существенная:«Я оказываю услуги по производству коммерческих видеороликов. Конечно, из-за пандемии количество заказов резко сократилось. В такой период любая поддержка со стороны государства – очень кстати. Я работаю в основном с коммерческими организациями, и плачу 6% налогов с выручки. 12130 рублей, что выделит мне государство на оплату этих налогов, позволит мне не платить никаких отчислений с полученных 200 000 рублей – это существенная помощь для меня. Видим поддержку, которую сейчас оказывает государство для самозанятых. Для нас это очень важно».Стоит отметить, что поданнымнового исследования ВЦИОМ, 81% россиян считает значимыми для населения меры поддержки, предложенные президентомв ходе телеобращения 11 мая. Значимыми для бизнеса предложенные меры сочли 66% респондентов.Большинство опрошенных (73%) заявили, что глава государства стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с негативными последствиями пандемии коронавируса.