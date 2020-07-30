Самарская область стала одним из лучших регионов страны в сфере предоставления госуслуг в электронном виде

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В Самарской области активно ведется развитие информационных систем в соответствии с требованиями цифровой трансформации государственного управления и предоставления государственных услуг. Эта работа проводится в рамках программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в регионе проходит под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.В своем Послании 2019 года глава региона подчеркнул: "Требование цифровизации работы всех министерств, всех государственных и муниципальных служб – это требование времени, это вопрос эффективности работы. С себя начать должны органы власти и подведомственные учреждения, тогда включатся и другие предприятия, конечно. Население уже запрос сформировало очень чётко и точно".В 2019 года начался поэтапный перевод на обновленную версию регионального портала государственных и муниципальных услуг Самарской области (gosuslugi.samregion.ru), отвечающего требованиям нормативно-правовых актов Минэкономразвития РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о предоставлении услуг в электронной форме. На первоначальном этапе на обновленную версию регионального портала переведены приоритетные услуги в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами, сейчас переводятся услуги, определенные к цифровой трансформации в 2020 году, а также востребованные в электронной форме.Решение о переводе услуг со старой версии на новую, в том числе, обеспечило Самарской области 11 место в рейтинге среди субъектов РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме. Регион поднялся на 30 пунктов с 41 места в 2018 году. Рейтинг составляет Минэкономразвития РФ.Сегодня в Самарской области порядка 20 государственных учреждений в целом предоставляют населению 291 госуслугу. Из них 133 услуги 16-ти госорганизаций входят в проект предварительного перечня приоритетных услуг, направленного Минкомсвязью России в регионы, соощает пресс-служба облправительства.