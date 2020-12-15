Принят бюджет Самарской области на 2021 год

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Сегодня, 15 декабря, депутаты Губернской Думы приняли в окончательном чтении бюджет Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

Его основные параметры на 2021 год таковы:

общий объем доходов –195 755 421 тыс. рублей;

общий объем расходов – 203 515 421 тыс. рублей;

дефицит – 7 760 000 тыс. рублей.

На 2022 год:

общий объем доходов – 200 394 552 тыс. рублей;

общий объем расходов – 200 784 552 тыс. рублей;

дефицит – 390 000 тыс. рублей.

На 2023 год:

общий объем доходов – 200 212 900 тыс. рублей;

общий объем расходов – 199 692 900 тыс. рублей;

профицит – 520 000 тыс. рублей, пишет Самру.ру.