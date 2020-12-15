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Принят бюджет Самарской области на 2021 год

15 декабря 2020 13:07
133
Принят бюджет Самарской области на 2021 год

Сегодня, 15 декабря, депутаты Губернской Думы приняли в окончательном чтении бюджет Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

Его основные параметры на 2021 год таковы:

общий объем доходов –195 755 421 тыс. рублей;

общий объем расходов – 203 515 421 тыс. рублей;

дефицит – 7 760 000 тыс. рублей.

На 2022 год:

общий объем доходов – 200 394 552 тыс. рублей;

общий объем расходов – 200 784 552 тыс. рублей;

дефицит – 390 000 тыс. рублей.

На 2023 год:

общий объем доходов – 200 212 900 тыс. рублей;

общий объем расходов – 199 692 900 тыс. рублей;

профицит – 520 000 тыс. рублей, пишет Самру.ру.

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Объем жилищных кредитов, выданных с начала года  Сбербанком в Поволжье, превысил 100 млрд рублей

За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.


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