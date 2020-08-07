Немецкая компания создает рабочие места для жителей Самары

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«Линде Инжиниринг Рус» развивает работу в регионе. В прошлом году компания разместила головной офис в центре Самары, где теперь созданы комфортные и высокооплачиваемые рабочие места.Компания предоставляет услуги инжиниринга, закупок и строительства заказчикам в металлургической, нефтехимической и химической промышленности, а также в секторе промышленной и фармацевтической биотехнологии в странах СНГ.Активное содействие в выборе подходящей площадки компании оказывал глава региона Дмитрий Азаров. Выбор был сделан в пользу бывшего Дома архиерейского подворья. Торжественное открытие офиса в историческом здании состоялось в октябре прошлого года.«Здесь соединилась история нашего города, Самарской земли и будущее нашего региона, нашей страны и всего мира, – отметил Дмитрий Азаров на церемонии открытия офиса. – Компания «Линде инжиниринг» – это мировой лидер внедрения инновационных подходов в разных сферах. И я очень рад, что головной офис будет работать именно в Самаре».Работа самарского представительства начиналась с 5 сотрудников. Сегодня здесь трудятся 170 инженеров, в их числе есть специалисты из Германии, Южной Кореи и Азербайджана, но большинство сотрудников - около 94% – русские, примерно 50% из них – жители Самары.«Одной из причин, по которой компания решила обосноваться в Самаре, стало большое число вузов, выпускающих грамотных технических специалистов. За три последних года мы значительно увеличили штат сотрудников, приняв на работу в том числе и выпускников учебных заведений Самарской области», - рассказал глава российского представительства «Линде Инжиниринг» Андреас Реннер.Специалист по договорам субподряда Анастасия Садилова работает в компании уже 2,5 года. Она признается, что главным критерием подбора подходящей вакансии была возможность получения международного опыта работы. «В компании «Линде» я занимаюсь подготовкой договоров по строительству и сопровождению проектов. В моей работе необходим высокий уровень знания английского – это связано с тем, что большинство документации у нас ведется на двух языках. Отношение к сотрудникам со стороны руководства бережное, наш коллектив – это аналог семьи. Здесь все нацелено на то, чтобы человек работал в компании долгие годы», - заметила она.Глава российского представительства Андреас Реннер отмечает: «Мы очень рады, что у нас сложились прекрасные отношения с губернатором и правительством Самарской области. Нам помогали и на начальном этапе, когда «Линде» пришла в Самару, и с выбором офиса. Сегодня мы расположились в историческом здании, работаем здесь уже больше полугода и, нужно отметить, здание начинает привыкать к нам!».Глава российского представительства также заметил, что «Линде» тесно сотрудничает с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области – в регионе активно развивается химическая промышленность, а это одна из основных сфер деятельности компании.«Мы сотрудничаем с предприятием «КуйбышевАзот» и в настоящее время обсуждаем дальнейшее развитие наших взаимоотношений», - добавил Андреас Реннер.Помимо создания рабочих мест и взаимодействия с региональными предприятиями, «Линде» приняла решение об организации выставок самарских художников. Галерея расположится на третьем этаже исторического здания, экспозиция будет меняться раз в квартал. Сейчас создание выставки находится на этапе переговоров с художниками и организации самого пространства. Посетить выставку сможет любой желающий, сообщает пресс-служба облправительства.

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