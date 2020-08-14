«Металлист-Самара» за год сократил сотни работников

С июня 2019 года по июнь 2020 года завод покинули 337 человек.
Соответствующая информация раскрывается в ежеквартальном отчете предприятия за первое полугодие текущего года.
Благодаря проведенной оптимизации фонд заработной платы завода сократился с 492,1 млн до 399 млн рублей. Сумма выплат социального характера упала с 917,9 млн до 20,8 млн рублей.
«Металлист-Самара» занимается производством камер сгорания жидкостных ракетных двигателей и металлических звукопоглощающих конструкций для авиационных двигателей, пишет СО ОНЛАЙН.
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