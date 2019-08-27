Конезаводчики Самарской области получат областные и федеральные субсидии
27 августа 2019 11:45
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До конца 2019 года два конезавода в Самарской области получат статус племенных хозяйств. Оба они расположены на территории Красноярского района: конезавод «Самарский» и конезавод «Ермак». Об этом сообщил и. о. председателя правительства региона Виктор Кудряшов.
— Это позволит хозяйствам получать субсидии на разведение племенного скота из регионального и федерального бюджетов, — уточнил глава самарского «белого дома».
По информации Самарастата, в регионе на 1 августа 2019 года в хозяйствах всех категорий содержится более 4,2 тысячи лошадей, из них в сельхозорганизациях — 1137 голов, в фермерских хозяйствах — 509 голов, остальные — в личных подсобных хозяйствах. Максимальное поголовье лошадей содержится в хозяйствах Красноярского, Похвистневского, Исаклинского районов. Лошади в основном используют как тягловую силу, но также их содержат для получения кобыльего молока, мяса, выращивают для спортивного коневодства.
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